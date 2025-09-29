«Самая дорогая монета всех времен»: в Швейцарии на аукцион выставят уникальную коллекцию дукатов Сегодня 21:37 — Мир

В Швейцарии хотят продать с аукциона «вероятно, самую дорогую золотую монету всех времен» в возрасте около 400 лет.

Об этом пишет Bild.

Монета номиналом в 100 дукатов с изображением Фердинанда III Габсбурга весит целых 348,5 г. Ее отчеканили в 1629 году как дар немецким князьям от молодого на тот момент австрийского эрцгерцога, короля Венгрии, Хорватии и Богемии, которому еще только предстояло стать императором Священной Римской империи.

Считается, что это самая большая из когда-либо отчеканенных монет. По крайней мере, в Европе. Всего было изготовлено только три экземпляра, что делает ее еще и одной из редчайших.

Как пишет Bild, монета является частью коллекции Путешественника — таинственного немецкого коллекционера, имя которого публично не раскрывается. Известно, что в 1930-е годы он собрал более 15 тысяч монет, но в годы Второй мировой войны Путешественник спрятал свою коллекцию под землей, как настоящее сокровище, опасаясь, что сокровища у него отберут. Коллекция пролежала в тайнике около полувека, пока не была найдена уже потомками Путешественника.

Вся коллекция оценивается по меньшей мере в 100 млн долларов. Конкретно монета Фердинанда III оценивается в 2,14 млн евро.

