0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша достигла рекордного уровня занятости благодаря украинским работникам

Мир
2
Польша достигла рекордного уровня занятости благодаря украинским работникам
Польша достигла рекордного уровня занятости благодаря украинским работникам
В январе 2025 года уровень безработицы в Польше упал до исторического минимума — 2,6%, что делает страну лидером среди государств ЕС. Этому, в частности, способствовало активное участие украинцев на рынке труда, приехавших в Польшу с началом российской агрессии.
Об этом пишет издание inpoland, ссылаясь на данные ООН и Deloitte.

Как украинские беженцы поддерживают польскую экономику

Отмечается, что в стране трудоустроены 69% трудоспособных украинских беженцев, что почти не отличается от показателя среди польских граждан (75%).
Читайте также
В прошлом году украинские работники, составлявшие около 5% рабочей силы страны, внесли в польский госбюджет примерно 15,1 миллиарда злотых (3,6 млрд евро) посредством налогов и социальных взносов.
Это свидетельствует об их весомом экономическом вкладе и эффективной интеграции.
В то же время, некоторые украинские мигранты сталкиваются с языковыми и административными барьерами.
По словам экспертов, преодоление этих трудностей может дополнительно увеличить экономический эффект на 6 миллиардов злотых в год.
Читайте также
Напомним, по данным GUS, на польском рынке труда фиксируют две параллельные тенденции: количество иностранных работников растет, но вакансий становится меньше. К концу второго квартала 2025 года в Польше было 95,7 тыс. вакансий. Это на 5,3 тыс. меньше, чем тремя месяцами раньше, и на 15,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
С 1 января 2026 года работники в Польше получат минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).
Также в стране запретят неоплачиваемую стажировку на работе. По словам министерства семьи, труда и социальной политики Агнешки Дземянович-Бонк, в правительстве намерены защитить прежде всего молодежь от эксплуатации на рабочих местах.

Зарплаты украинцев в Европе: сколько получают

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems