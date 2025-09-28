Польша достигла рекордного уровня занятости благодаря украинским работникам Сегодня 13:15 — Мир

Польша достигла рекордного уровня занятости благодаря украинским работникам

В январе 2025 года уровень безработицы в Польше упал до исторического минимума — 2,6%, что делает страну лидером среди государств ЕС. Этому, в частности, способствовало активное участие украинцев на рынке труда, приехавших в Польшу с началом российской агрессии.

Об этом пишет издание inpoland, ссылаясь на данные ООН и Deloitte.

Как украинские беженцы поддерживают польскую экономику

Отмечается, что в стране трудоустроены 69% трудоспособных украинских беженцев, что почти не отличается от показателя среди польских граждан (75%).

В прошлом году украинские работники, составлявшие около 5% рабочей силы страны, внесли в польский госбюджет примерно 15,1 миллиарда злотых (3,6 млрд евро) посредством налогов и социальных взносов.

Это свидетельствует об их весомом экономическом вкладе и эффективной интеграции.

В то же время, некоторые украинские мигранты сталкиваются с языковыми и административными барьерами.

По словам экспертов, преодоление этих трудностей может дополнительно увеличить экономический эффект на 6 миллиардов злотых в год.

Напомним, по данным GUS, на польском рынке труда фиксируют две параллельные тенденции: количество иностранных работников растет, но вакансий становится меньше. К концу второго квартала 2025 года в Польше было 95,7 тыс. вакансий. Это на 5,3 тыс. меньше, чем тремя месяцами раньше, и на 15,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

С 1 января 2026 года работники в Польше получат минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).

Также в стране запретят неоплачиваемую стажировку на работе. По словам министерства семьи, труда и социальной политики Агнешки Дземянович-Бонк, в правительстве намерены защитить прежде всего молодежь от эксплуатации на рабочих местах.

