Польский банк BGK будет официально работать в Украине
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский подписали Соглашение о деятельности польского банка развития Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине. Документ открывает новые возможности для привлечения инвестиций, поддержки экспорта и реализации проектов восстановления страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Согласно соглашению, BGK получает право работать на территории Украины. Банк сможет оказывать правительству, государственным и частным учреждениям финансовую и техническую помощь в форме займов, грантов, гарантий или других инструментов. Речь идет о поддержке экспорта и финансирования проектов восстановления, которые будут определяться в сотрудничестве правительств Украины и Польши.
«Заключение соглашения между правительствами Республики Польша и Украины позволит BGK получить статус, подобный тому, которым пользуются другие институты и банки развития, которые ведут деятельность в Украине. Соглашение позволит, в частности, внедрять преференциальные финансовые инструменты BGK на территории Украины с использованием инструментов Ukraine Facility и Финансового инструмента развития сотрудничества (FIWR). Кроме того, соглашение позволит урегулировать деятельность представительства BGK на территории страны и статус его работников», — подчеркнул президент правления BGK Мирослав Чекай.
Функции и полномочия BGK
Для реализации своей деятельности BGK сможет:
- создавать представительства в Украине;
- нанимать украинский, польский или другой персонал;
- проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии;
- выполнять любые другие действия, необходимые для осуществления проектов.
Дальнейшие направления сотрудничества
В ходе встречи министры обсудили приоритеты двусторонней работы, среди которых:
- евроинтеграция и экспортные пошлины для Украины;
- развитие ипотечного кредитования и инвестиционных проектов;
- поддержка индустриальных парков и инвестиционных инициатив;
- реформа управления публичными инвестициями для эффективного использования ресурсов
Напомним, 15 августа Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша о деятельности государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
