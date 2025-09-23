Как ЕС хочет использовать $250 миллиардов активов россии Сегодня 16:46

Как ЕС хочет использовать $250 миллиардов активов россии

Европейский Союз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных активов. Речь идет о «репарационном кредите», который будет погашен, когда Украина получит от россии репарации за ущерб, понесенный во время полномасштабной войны, пишет Reuters

Механизм подразумевает замену российских активов облигациями с нулевым купоном, выпущенными Еврокомиссией. Он может быть имплементирован в рамках «коалиции желающих» без привлечения 27 стран блока. Это позволит избежать потенциального вето со стороны венгерского друга путина — премьера Виктора Орбана.

Читайте также Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов

С момента блокирования операций с Центральным банком и Министерством финансов россии в 2022 году, в Европейском Союзе были заморожены российские активы на сумму до 250 миллиардов долларов.

До сих пор ЕС использовал проценты от активов для погашения займа Украине в размере 50 млрд долларов, но сумма генерируемых процентов уменьшается.

Бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear отчитался, что на 30 июня на его балансе находилось 194 млрд евро (228,4 млрд долл.) российских активов, подпадающих под санкции. Эти активы принесли 2,7 млрд евро процентов в первой половине 2025 года, что меньше, чем 3,4 млрд евро процентов, полученных от 173 млрд российских активов за тот же период 2024 года.

Читайте также В ЕС объяснили, в каком случае россия может вернуть свои замороженные активы

Российский Центробанк ранее подтвердил, что у него около 300−350 миллиардов долларов активов, замороженных в странах Запада. Большинство из них находятся в Европе. Активы были в основном инвестированы в иностранные ценные бумаги, банковские депозиты и ностро-корреспондентские счета.

Риски привлечения российских активов

Часть банкиров предупреждает, что создание прецедента конфискации суверенных активов может подорвать доверие иностранных инвесторов к западным государственным облигациям.

В то же время Бельгия отмечает, что конфискация активов может привести к судебным тяжбам против Euroclear и спровоцировать финансовый кризис. Следует отметить, что Euroclear — один из крупнейших в мире депозитариев ценных бумаг.

Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

В москве заявили, что будут преследовать любое европейское государство, которое конфискует его активы. Также российские пропагандисты отмечали, что конфискация активов россии поставит под угрозу 285 млрд долларов прямых иностранных инвестиций Западу в российскую экономику.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.