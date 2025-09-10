Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов

В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что полученные средства позволят профинансировать приоритетные расходы бюджета.

«Благодаря этой помощи мы можем своевременно обеспечивать социальные выплаты, восстанавливать критически важную инфраструктуру и удерживать экономику стабильной даже в самых сложныих условиях», — заявил Марченко.

Что предполагает программа

Инициатива ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии.

Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

Напомним, что Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 58,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета. За 8 месяцев 2025 года страна получила более 16,5 млрд евро от ЕС.

«Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации», — прокомментировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявляла , что даже в случае прекращения огня россия не сможет вернуть себе замороженные в ЕС активы, пока не выплатит Украине репарации.

По мнению главы Национального банка Украины Андрея Пышного, обездвиженные российские активы могут помочь снизить стоимость интеграции Украины в Европейский Союз, если они будут использованы для финансирования восстановления.

