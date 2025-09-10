0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов

Казна и Политика
18
Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов
Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов
В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.
Читайте также
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что полученные средства позволят профинансировать приоритетные расходы бюджета.
«Благодаря этой помощи мы можем своевременно обеспечивать социальные выплаты, восстанавливать критически важную инфраструктуру и удерживать экономику стабильной даже в самых сложныих условиях», — заявил Марченко.

Что предполагает программа

Инициатива ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии.
Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).
Напомним, что Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 58,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета. За 8 месяцев 2025 года страна получила более 16,5 млрд евро от ЕС.
Читайте также
«Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации», — прокомментировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Напомним, ранее верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что даже в случае прекращения огня россия не сможет вернуть себе замороженные в ЕС активы, пока не выплатит Украине репарации.
По мнению главы Национального банка Украины Андрея Пышного, обездвиженные российские активы могут помочь снизить стоимость интеграции Украины в Европейский Союз, если они будут использованы для финансирования восстановления.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems