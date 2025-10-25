В Греции разрешили 13-часовой рабочий день Сегодня 23:24 — Мир

В Греции разрешили 13-часовой рабочий день

Парламент Греции одобрил законопроект, позволяющий работодателям частного сектора продлевать рабочие смены до 13 часов в день — с нынешних восьми.

Об этом сообщает Euronews.

Почему в Греции разрешили 13-часовой рабочий день

Консерватное правительство, возглавляемое премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, утверждает, что проект под названием «Справедливая работа для всех» призван сделать рынок труда более гибким и эффективным.

В течение месяца в Греции прошли уже две всеобщие забастовки, направленные против законопроекта.

«Введение 13-часового рабочего дня — завершающий этап дерегуляции трудовых отношений. Вместе с другими положениями законопроекта они образуют новую модель труда, основанную на выгорании», — говорится в заявлении Конфедерации государственных служащих.

Греки уже работают больше часов среди работников всех европейских стран — в среднем 40 часов в неделю, по данным Евростата. Для сравнения, немецкий работник работает в среднем 34 часа, а нидерландский — 32.

К подобным выводам пришло исследование Организации экономического сотрудничества и развития: в 2023 году греки работали примерно 1897 часов, это рекорд в Европе.

Евросоюз определяет работу 49 часов или больше в неделю как продленный рабочий день.

Прошлый опрос Евростата выявил, что Греция имела самую высокую в ЕС долю людей, имеющих продленный рабочий день — 12,4%.

