Парламент Греции одобрил законопроект, позволяющий работодателям частного сектора продлевать рабочие смены до 13 часов в день — с нынешних восьми.
Об этом сообщает Euronews.

Почему в Греции разрешили 13-часовой рабочий день

Консерватное правительство, возглавляемое премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, утверждает, что проект под названием «Справедливая работа для всех» призван сделать рынок труда более гибким и эффективным.
В течение месяца в Греции прошли уже две всеобщие забастовки, направленные против законопроекта.
«Введение 13-часового рабочего дня — завершающий этап дерегуляции трудовых отношений. Вместе с другими положениями законопроекта они образуют новую модель труда, основанную на выгорании», — говорится в заявлении Конфедерации государственных служащих.
Греки уже работают больше часов среди работников всех европейских стран — в среднем 40 часов в неделю, по данным Евростата. Для сравнения, немецкий работник работает в среднем 34 часа, а нидерландский — 32.
К подобным выводам пришло исследование Организации экономического сотрудничества и развития: в 2023 году греки работали примерно 1897 часов, это рекорд в Европе.
Евросоюз определяет работу 49 часов или больше в неделю как продленный рабочий день.
Прошлый опрос Евростата выявил, что Греция имела самую высокую в ЕС долю людей, имеющих продленный рабочий день — 12,4%.
Хмарочос
