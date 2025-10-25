Большинство немцев против соцвыплат украинским беженцам Сегодня 21:11 — Мир

Большинство немцев против соцвыплат украинским беженцам

Большинство граждан Германии не поддерживают выплату пособия по безработице (так называемого Bürgergeld) украинским беженцам и считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.

Об этом свидетельствует опрос INSA, проведенный по заказу издания BILD.

Только 17% опрошенных ответили, что украинцы имеют право на Bürgergeld. 66% высказались против.

Сколько Германия тратит на помощь украинцам

По официальным данным, Германия ежегодно выплачивает около 6,3 миллиарда евро этой помощи около 700 тысячам украинцев.

При этом работают только около трети из них, тогда как большинство, прибывшие еще в 2022 году, до сих пор не интегрированы в немецкий рынок труда.

Еще более категоричную позицию граждане высказали о возвращении украинских мужчин призывного возраста.

По данным опроса, 62% немцев считают, что бежавшие от войны должны вернуться в Украину. Против — только 18%, еще 8% заявили, что им безразлично, а 12% затруднились дать ответ.

Позиция правительства Германии

Социологи отмечают: результаты свидетельствуют о четком запросе общества на изменения, прежде всего в сфере помощи беженцам.

Министерство труда Германии уже готовит реформу: согласно проекту бюджета на 2026 год, правительство планирует сократить расходы на Bürgergeld на 1,5 миллиарда евро.

Это станет возможным, если новоприбывшие украинские беженцы не будут больше получать Bürgergeld, а лишь меньшие выплаты по закону о помощи искателям убежища.

Однако реформа вступит в силу не раньше следующего года. Первые слушания законопроекта в Бундестаге, по словам представителей министерства труда под руководством Барбелы Басс (SPD), планируют провести до Рождества.

Ранее Finance.ua писал , что количество украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в десять раз. Отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы.

