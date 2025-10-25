0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Большинство немцев против соцвыплат украинским беженцам

Мир
68
Большинство немцев против соцвыплат украинским беженцам
Большинство немцев против соцвыплат украинским беженцам
Большинство граждан Германии не поддерживают выплату пособия по безработице (так называемого Bürgergeld) украинским беженцам и считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.
Об этом свидетельствует опрос INSA, проведенный по заказу издания BILD.
Читайте также
Только 17% опрошенных ответили, что украинцы имеют право на Bürgergeld. 66% высказались против.

Сколько Германия тратит на помощь украинцам

По официальным данным, Германия ежегодно выплачивает около 6,3 миллиарда евро этой помощи около 700 тысячам украинцев.
При этом работают только около трети из них, тогда как большинство, прибывшие еще в 2022 году, до сих пор не интегрированы в немецкий рынок труда.
Еще более категоричную позицию граждане высказали о возвращении украинских мужчин призывного возраста.
Читайте также
По данным опроса, 62% немцев считают, что бежавшие от войны должны вернуться в Украину. Против — только 18%, еще 8% заявили, что им безразлично, а 12% затруднились дать ответ.

Позиция правительства Германии

Социологи отмечают: результаты свидетельствуют о четком запросе общества на изменения, прежде всего в сфере помощи беженцам.
Министерство труда Германии уже готовит реформу: согласно проекту бюджета на 2026 год, правительство планирует сократить расходы на Bürgergeld на 1,5 миллиарда евро.
Читайте также
Это станет возможным, если новоприбывшие украинские беженцы не будут больше получать Bürgergeld, а лишь меньшие выплаты по закону о помощи искателям убежища.
Однако реформа вступит в силу не раньше следующего года. Первые слушания законопроекта в Бундестаге, по словам представителей министерства труда под руководством Барбелы Басс (SPD), планируют провести до Рождества.
Ранее Finance.ua писал, что количество украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в десять раз. Отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы.
По материалам:
Корреспондент.net
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems