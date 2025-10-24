0 800 307 555
ру
Спикер Белого дома: новые санкции оказывают мощное давление на рф

В Белом доме считают, что введение новых санкций против крупнейших нефтяных компаний россии создаст значительное давление на ее экономику и заставит другие государства сократить закупки российских энергоносителей.
Об этом заявила на пресс-брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Кэролайн Левитт, передает Укринформ.

Санкции оказывают «весомый эффект»

В ответ на просьбу оценить, каково давление новых санкций США, введенных против россии накануне, Левитт сказала: «Очень большое».
Она назвала новые ограничения «достаточно весомыми», указав, что Индия и Китай уже начинают сокращать закупки нефти из россии.

Призыв к союзникам

«Президент (Трамп. — Ред.) также призвал европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти. Так что это, безусловно, полноценное давление, и мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб», — подчеркнула спикер президента США.
Напомним, 23 октября Finance.ua писал, что Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении рф. Они коснутся российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения вводятся в связи с отсутствием серьезной приверженности россии мирному процессу по прекращению войны в Украине.
Кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойла».
По материалам:
Укрінформ
Санкции
