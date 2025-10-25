После ограбления Лувра некоторые драгоценности перевезли в Банк Франции
После громкого ограбления крупнейшего музея мира — Лувра, повлекшего шок во всем мире, власти и руководство музея решили «не рисковать» и перевезли самые ценные предметы в надежное место — до завершения проверки уязвимости системы безопасности.
Об этом сообщает RFI со ссылкой на источники.
Какие драгоценности перевезли в хранилища Банка Франции
Часть коллекции королевских драгоценностей была перевезена из Лувра в хранилища Банка Франции, который находится всего в 300 метрах от Лувра.
В этом гигантском сейфе, расположенном на глубине 26 метров, уже хранятся до 90% золотого запаса страны, а также рукописи Леонардо да Винчи, которые оцениваются более чем в 600 млн евро.
Подробности о точном составе коллекции, перемещенной в Банк Франции, не разглашаются. По данным RFI, речь идет не только о королевских драгоценностях, но и о других украшениях, которые находились в разных залах музея.
Ранее Finance.ua рассказывал, что в минувшее воскресенье, 19 октября, французский музей Лувр был ограблен. Воры похитили драгоценности Наполеона и его супруги: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро.
Расследование ограбления было поручено отделу по борьбе с бандитизмом (BRB) при парижской региональной полиции и управлению по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC). Никто из злоумышленников пока не был задержан.
По данным прокуратуры Парижа, специалисты сейчас анализируют более 150 собранных доказательств — отпечатков и образцов ДНК.
