Трамп повышает для Канады пошлины на товары из-за канадской антитарифной рекламы

Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Канады на 10% в ответ на рекламу, спонсируемую правительством провинции Онтарио, критиковавшую американские тарифы.

Об этом пишет The Guardian.

«Из-за серьезного извращения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас», — заявил он.

Реклама, вызвавшая возмущение Белого дома, содержала отрывки из речи Рональда Рейгана в 1987 году о вреде торговых барьеров.

Она вышла в эфир во время трансляции первого матча Мировой серии между Toronto Blue Jays и Los Angeles Dodgers.

Трамп назвал рекламу «мошеннической» и добавил, что «она должна быть немедленно снята с эфира».

По его убеждению, «единственная цель» рекламы состоит в «надежде Канады, что Верховный суд США придет на „помощь“ по тарифам, которые они использовали годами, чтобы навредить США».

Премьер провинции Онтарио Дуг Форд заявил, что реклама будет приостановлена ​​с понедельника после консультаций с федеральным правительством Канады. По его словам, Оттава стремится возобновить торговые переговоры с США.

