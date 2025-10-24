Дональд Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой Сегодня 12:34

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой после того, как власти провинции Онтарио оплатили показ в США рекламы с критикой американских пошлин.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social

«Фонд Рональда Рейгана (40-го президента США — ред.) только что объявил, что Канада неправомерно использовала рекламу, которая является фальшивой, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о пошлинах», — написал Трамп

Он отметил, что стоимость рекламы составляла 75 тыс. долларов.

«Они сделали это только для того, чтобы повлиять на решение Верховного суда США и других судов. Таможенные тарифы чрезвычайно важны для национальной безопасности и экономики США. Из-за такого возмутительного обращения все торговые переговоры с Канадой этим сообщением прекращаются», — отметил Трамп.

По информации The Hill , премьер-министр Онтарио Даг Форд, неоднократно конфликтовавший с Трампом, объявил о рекламной кампании в начале этого месяца. В рекламе использован отрывок из выступления Рейгана в 1987 году, в котором он говорил о тарифах на импорт из Японии и в то же время предупреждал, что долгие торговые споры вредят потребителям.

«Высокие тарифы неизбежно приводят к соответствующим мерам со стороны иностранных стран и разжиганию ожесточенных торговых войн. Затем происходит самое худшее: рынки сокращаются и разрушаются, предприятия и отрасли промышленности закрываются, а миллионы людей теряют работу», — отмечает Рейган в рекламе, вызвавшей недовольство Трампа.

