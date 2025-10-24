0 800 307 555
ру
Дональд Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

18
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой после того, как власти провинции Онтарио оплатили показ в США рекламы с критикой американских пошлин.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Фонд Рональда Рейгана (40-го президента США — ред.) только что объявил, что Канада неправомерно использовала рекламу, которая является фальшивой, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о пошлинах», — написал Трамп.
Он отметил, что стоимость рекламы составляла 75 тыс. долларов.
«Они сделали это только для того, чтобы повлиять на решение Верховного суда США и других судов. Таможенные тарифы чрезвычайно важны для национальной безопасности и экономики США. Из-за такого возмутительного обращения все торговые переговоры с Канадой этим сообщением прекращаются», — отметил Трамп.
По информации The Hill, премьер-министр Онтарио Даг Форд, неоднократно конфликтовавший с Трампом, объявил о рекламной кампании в начале этого месяца. В рекламе использован отрывок из выступления Рейгана в 1987 году, в котором он говорил о тарифах на импорт из Японии и в то же время предупреждал, что долгие торговые споры вредят потребителям.
«Высокие тарифы неизбежно приводят к соответствующим мерам со стороны иностранных стран и разжиганию ожесточенных торговых войн. Затем происходит самое худшее: рынки сокращаются и разрушаются, предприятия и отрасли промышленности закрываются, а миллионы людей теряют работу», — отмечает Рейган в рекламе, вызвавшей недовольство Трампа.
По материалам:
Укрінформ
