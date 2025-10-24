0 800 307 555
День финансов: колебания курса, дешевые квартиры, бизнес женщин

В пятницу, 23 октября, Finance.ua исследовал ключевые способы инвестирования в драгоценные металлы в Украине и за рубежом, узнал правовые и налоговые нюансы. Об этом пишем в статье:
Как купить драгоценные металлы
НБУ пересмотрел прогноз и назвал главные риски
В III квартале экономика оживилась благодаря активной жатве, стабильному потребительскому спросу и улучшению ситуации в энергосекторе, но темпы будут оставаться сдержанными из-за последствий войны.
  • Также в Нацбанке объяснили колебания курса в последнее время.
  • Глава НБУ Андрей Пышный высказался о повышении налога на прибыль банков — детали. При этом он объяснил, когда в Украине может появиться э-гривна.
Сумма вкладов в банках превысила 1,5 триллиона гривен
За девять месяцев 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 123,2 млрд грн, что является наибольшим приростом суммы вкладов за последние три года в аналогичных периодах.
Работать дольше
Со следующего года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию. Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для тех, кто не набрал минимальный стаж, предусмотрена социальная помощь. Ее размер будет зависеть от совокупного дохода семьи.
Индекс потребительских настроений в Украине
«Наибольшее снижение наблюдается в прогнозах развития экономики страны, как на коротко-, так и на долгосрочную перспективу. Это свидетельствует о повышении осторожности потребителей в оценках экономического будущего», — комментируют аналитики Info Sapiens.
Женщины создают бизнесы
В Украине женщины все более активно открывают собственное дело и развивают бизнесы. Каждый месяц в ПриватБанке счета ФЛП открывают в среднем 8 тысяч женщин.
Где дешевые квартиры
Осень 2025 года принесла вторичному рынку жилья несколько сюрпризов. Привычные лидеры постепенно теряют свои позиции в сегменте инвестиционных однокомнатных квартир, на передний план выходят менее ожидаемые города.
  • Аренда жилья в Киеве: стало известно, какие районы привлекают арендаторов.
По материалам:
Finance.ua
