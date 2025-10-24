Минобразования поддерживает доплаты для работников внешкольного образования Сегодня 20:10

Минобразования поддерживает доплаты для работников внешкольного образования

Министерство образования и науки Украины поддерживает идею разрешить местным органам самоуправления устанавливать доплаты и надбавки для работников заведений внешкольного образования.

Об этом сообщает министр Оксен Леисовой.

Отмечается, что механизм предоставления таких выплат успешно работает в сфере дошкольного образования, хотя не все местные советы им пользуются. Внедрение аналогичного подхода для внешкольных учреждений будет зависеть от возможностей местных бюджетов.

Министерство поддерживает соответствующую законодательную инициативу, которая позволит использовать этот механизм и для внешкольного образования.

«Проблематика тех звеньев образования, которые финансируются органами местного самоуправления, она остается. Механизм относительно дошкольного образования является действенным, хотя пока не все органы местного самоуправления пользуются им. Опять же, это зависит от возможностей местных бюджетов. Но мы поддерживаем идею, которую мы обсуждали с нашим профильным комитетом, относительно применения такого же механизма, который был включен в закон о дошкольном образовании, для заведений внешкольного образования…», — подчеркнул Лисовой.

Речь идет о том, что по закону о дошкольном образовании органы местного самоуправления могут принимать решения и устанавливать любые доплаты и надбавки для работников учреждений дошкольного образования.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно выплачивают доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн;

с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличился до 2,6 тыс. грн.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.