Какой испанский город среди 25 туристических направлений мира рекомендован как «Лучшие путешествия»

Город Кадис был выбран единственным испанским направлением в списке «Лучшие путешествия 2026» по версии Lonely Planet.

Об этом пишет испанское издание Larazon.

В последнем уже 16-м издании этого путеводителя собрано в общей сложности 25 направлений и 25 рекомендованных впечатлений на следующий год.

Рекомендуют посетить классические направления, такие как Пхукет (Таиланд), Мехико (Мексика) или Ирландия, а также другие места, такие как Национальный парк Теодора Рузвельта (США), остров Реюньон или район Либердаде в Сан-Паулу (Бразилия).

Кто в списке

Вместе с ними в список входят Ботсвана, Перу, Чеджудо (Южная Корея), горы Икара-Флиндерс и Аутбек (Южная Австралия), Сардиния (Италия), Тунис, Барбадос, Соломоновые острова, Мэн (США), Кецальтенанго (Гватемала), Джафна (Шри-Ланка), Утрехт (Нидерланды), Картахена (Колумбия), Финляндия, Куйньон (Вьетнам), Британская Колумбия (Канада), Сиемреап (Камбоджа) и Северный остров (Новая Зеландия).

