В Германии предлагают ограничить въезд молодым мужчинам из Украины

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за ограничение въезда в Германию для молодых украинских мужчин. По его словам, они должны оставаться в Украине и защищать ее.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на интервью премьер-министра изданию Bild.

Он связал вопрос с возможной отменой социальных выплат Bürgergeld и ограничением Директивы ЕС о временной защите.

«Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — заявил Зёдер.

Он подчеркнул, что Германия уже предоставляет Украине оружие, деньги и гуманитарную помощь, но нужны еще украинские солдаты, чтобы защищать свою страну. По словам политика, солидарность подразумевает четкие правила и ответственность обеих сторон.

Если Украина сама не решит этот вопрос добровольно, Зёдер предлагает ввести ограничения на уровне ЕС.

Это не первая позиция баварского премьера по отношению к украинским мигрантам. 20 октября он уже высказывался за ограничение притока украинцев и отмечал необходимость «разумных и четких правил».

Украинские беженцы в Германии

По данным МВД ФРГ, количество просьб о временной защите от молодых украинцев возросло после того, как в августе Киев отменил запрет на выезд для мужчин в возрасте 18−22 лет.

В частности, запросы от этой группы увеличились примерно со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев, ищущих защиты в ФРГ, также возросло:

май 2025 — 7 961 человек;

август 2025 — 11 277 человек;

сентябрь 2025 — 18 755 человек.

Украинцы в Германии получают вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании, который дает право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

В начале 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 женщин и 125 590 мужчин. Уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33% — это ниже, чем в соседних странах, также принявших значительное количество беженцев с конца февраля 2022 года.

