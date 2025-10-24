0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии предлагают ограничить въезд молодым мужчинам из Украины

Мир
17
В Германии предлагают ограничить въезд молодым мужчинам из Украины
В Германии предлагают ограничить въезд молодым мужчинам из Украины
Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за ограничение въезда в Германию для молодых украинских мужчин. По его словам, они должны оставаться в Украине и защищать ее.
Об этом пишет Общественное со ссылкой на интервью премьер-министра изданию Bild.
Он связал вопрос с возможной отменой социальных выплат Bürgergeld и ограничением Директивы ЕС о временной защите.
«Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — заявил Зёдер.
Читайте также
Он подчеркнул, что Германия уже предоставляет Украине оружие, деньги и гуманитарную помощь, но нужны еще украинские солдаты, чтобы защищать свою страну. По словам политика, солидарность подразумевает четкие правила и ответственность обеих сторон.
Если Украина сама не решит этот вопрос добровольно, Зёдер предлагает ввести ограничения на уровне ЕС.
Это не первая позиция баварского премьера по отношению к украинским мигрантам. 20 октября он уже высказывался за ограничение притока украинцев и отмечал необходимость «разумных и четких правил».

Украинские беженцы в Германии

По данным МВД ФРГ, количество просьб о временной защите от молодых украинцев возросло после того, как в августе Киев отменил запрет на выезд для мужчин в возрасте 18−22 лет.
В частности, запросы от этой группы увеличились примерно со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев, ищущих защиты в ФРГ, также возросло:
  • май 2025 — 7 961 человек;
  • август 2025 — 11 277 человек;
  • сентябрь 2025 — 18 755 человек.
Украинцы в Германии получают вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании, который дает право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.
В начале 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 женщин и 125 590 мужчин. Уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33% — это ниже, чем в соседних странах, также принявших значительное количество беженцев с конца февраля 2022 года.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems