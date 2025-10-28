К 2030 году долг США превысит все исторические показатели — МВФ Сегодня 09:46 — Мир

Согласно прогнозу МВФ, уровень госдолга США превысит долговую нагрузку Италии и Греции впервые в XXI веке.

Об этом сообщает Financial Times.

К концу десятилетия соотношение долга к ВВП США достигнет 143,4%, что станет самым высоким показателем в истории страны. Причина — хронический бюджетный дефицит, который, по оценкам МВФ, будет оставаться выше 7% ВВП ежегодно до 2030 года.

Пока европейские страны, такие как Италия и Греция сокращают свои долги, США продолжают наращивать заимствования. Аналитики подчеркивают, что политическая поляризация в Вашингтоне делает невозможным проведение реальных реформ — демократы не хотят урезать расходы, а республиканцы отказываются повышать налоги.

Хотя экономисты отмечают, что долларовая гегемония дает США большую устойчивость, рост долга угрожает долгосрочной стабильности. Эксперты МВФ предупреждают: если тенденция не изменится, Америка может оказаться среди наиболее закредитованных экономик мира наряду с Италией времен долгового кризиса 2010-х.

