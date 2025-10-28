К 2030 году долг США превысит все исторические показатели — МВФ
Согласно прогнозу МВФ, уровень госдолга США превысит долговую нагрузку Италии и Греции впервые в XXI веке.
Об этом сообщает Financial Times.
К концу десятилетия соотношение долга к ВВП США достигнет 143,4%, что станет самым высоким показателем в истории страны. Причина — хронический бюджетный дефицит, который, по оценкам МВФ, будет оставаться выше 7% ВВП ежегодно до 2030 года.
Пока европейские страны, такие как Италия и Греция сокращают свои долги, США продолжают наращивать заимствования. Аналитики подчеркивают, что политическая поляризация в Вашингтоне делает невозможным проведение реальных реформ — демократы не хотят урезать расходы, а республиканцы отказываются повышать налоги.
Хотя экономисты отмечают, что долларовая гегемония дает США большую устойчивость, рост долга угрожает долгосрочной стабильности. Эксперты МВФ предупреждают: если тенденция не изменится, Америка может оказаться среди наиболее закредитованных экономик мира наряду с Италией времен долгового кризиса 2010-х.
Поделиться новостью
Также по теме
К 2030 году долг США превысит все исторические показатели — МВФ
Из-за шатдауна американские военные могут остаться без зарплат
Где в Европе туристы провели больше всего ночей (инфографика)
США и Китай достигли договоренности о продаже TikTok
Ryanair запускает новые маршруты из польского города
Темпы роста экономики Китая замедлились до минимума за год