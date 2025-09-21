Где самые большие залежи золота в мире Сегодня 22:09 — Банковские металлы

Где самые большие залежи золота в мире

Мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%, когда всего было добыто более 3 661 тонны этого металла.

Об этом говорится в сообщении центра CASE Украина.

В 2025 году желтый металл установил несколько рекордов цен, что было обусловлено слабым долларом, активными закупками центральных банков и повышенной глобальной неопределенностью.

Африка является крупнейшим производителем золота в мире, добыв 1010 тонн в 2024 году. Гана лидирует на континенте со 141 тонной, за ней следуют Мали (100 тонн) и Южная Африка (99 тонн).

Эта доминанта отражает огромные минеральные ресурсы континента, хотя политические и операционные вызовы продолжают оказывать влияние на производство в некоторых районах.

Отмечается, что Китай, россия и Австралия доминируют на национальном уровне.

Китай остается ведущим национальным производителем с 380 тоннами, за ним следует россия с 330 тоннами. Только эти две страны обеспечивают около 20% мирового производства.

Австралия идет следом с 284 тоннами, что делает ее ведущим западным производителем золота и основой общего объема производства Океании, который составляет 346 тонн.

Америка остается мощным производителем. В частности, Северная Америка произвела 500 тонн в 2024 году, благодаря Канаде (202 тонны), США (158 тонн) и Мексике (140 тонн).

Центральная и Южная Америка прибавили 519 тонн, во главе с Перу (137 тонн), Бразилией (84 тонны) и Колумбией (66 тонн). Вместе они обеспечивают более пятой части мировых поставок.

«Когда мы в прошлом году писали о добыче золота, то приводили прогноз Fitch Solutions: в среднесрочной перспективе (2023−2032 годы) ожидается рост мировой добычи золота на 15%, поскольку высокие цены стимулируют инвестиции в добычу. Уже через год она выросла на 20%».

