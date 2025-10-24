Инвестиции в драгоценные металлы: что выбрать и на что обратить внимание
Драгметаллы традиционно считаются надежным способом сохранения капитала. В период валютных колебаний, инфляции и геополитической нестабильности спрос на них не только сохраняется, но и растет.
Есть несколько основных способов инвестирования. Чтобы выбрать самый удобный, следует понимать особенности каждого варианта.
Слитки
Самый простой способ — покупка слитков. Они могут иметь разный вес: от одного грамма до нескольких килограммов. Такие вложения отличаются высокой ликвидностью, то есть их продать легче.
Однако перед покупкой следует выяснить, начисляется ли НДС, а также продумать вопросы хранения. В кризисные периоды продажа слитков может быть сложнее, поэтому этот момент тоже следует учитывать.
Инвестиционные монеты
Инвестиционные монеты чеканят государственные монетные дворы. Среди самых известных «Кленовый лист», «Киево-Печерская лавра» и «Архистратиг Михаил» от НБУ.
Купить такие монеты можно в банках или на специализированных инвестиционных площадках. Во втором случае нужно быть осторожным, ведь риск нарваться на мошенников достаточно высок.
Среди преимуществ — коллекционная ценность и удобство дальнейших продаж. Некоторые монеты даже освобождены от НДС. В то же время риск подделок велик, банковская наценка может быть значительной, а спрос на отдельные серии нестабильный.
Металлические счета
На счете можно хранить стоимость золота, серебра, платины или других металлов, как в физической форме, так и в виде виртуальных граммов.
Существует два типа таких счетов:
- обезличенный — виртуальный, где покупка и продажа производятся в виде «условных граммов», без получения слитков;
- с физической поставкой, когда банк фактически хранит купленные или переданные клиентом слитки.
Первый вариант удобен для тех, кто не хочет беспокоиться о хранении металлов, а второй для тех, кто предпочитает физическое владение активом.
