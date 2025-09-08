0 800 307 555
Золото достигло рекордного уровня свыше 3600 долларов за унцию

Банковские металлы
10
В понедельник цена на золото впервые превысила уровень в 3600 долларов после того, как слабые данные о занятости в США закрепили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на следующей неделе, пишет reuters.
Спотовая цена на золото выросла на 0,9% до 3617,79 доллара за унцию в 12.09 по Гринвичу после достижения рекордного максимума в 3622,07 доллара ранее в течение сессии.
Цена на слитки выросла примерно на 37% с начала года, продолжая рост на 27% в 2024 году, обусловленный ослаблением доллара, сильными покупками центрального банка, мягкой монетарной политикой, а также геополитической и экономической неопределенностью.
По мнению аналитиков Citi, валовой спрос на золото вырос более чем на треть с середины 2022 года, что почти вдвое подняло цену ко второму кварталу 2025-го.
Среди основных факторов:
  • сильный интерес со стороны инвесторов;
  • умеренные закупки со стороны центральных банков;
  • стабильный спрос на ювелирные изделия, даже несмотря на высокие цены.
Напомним, отличия между красным, желтым и белым связаны не только с внешним видом, но и с составом драгоценного металла, а также с его стоимостью. В чистом виде — 999 пробы — золото является мягким и хрупким металлом, который легко деформируется и плохо поддается обработке.

По материалам:
Finance.ua
Деньги
Также по теме
