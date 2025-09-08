Золото достигло рекордного уровня свыше 3600 долларов за унцию Сегодня 16:10 — Банковские металлы

Золото достигло рекордного уровня свыше 3600 долларов за унцию

в 3600 долларов после того, как слабые данные о занятости в США закрепили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на следующей неделе, пишет В понедельник цена на золото впервые превысила уровеньпосле того, как слабые данные о занятости в США закрепили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на следующей неделе, пишет reuters.

Читайте также В Казахстане нашли богатое месторождение золота

Спотовая цена на золото выросла на 0,9% до 3617,79 доллара за унцию в 12.09 по Гринвичу после достижения рекордного максимума в 3622,07 доллара ранее в течение сессии.

Цена на слитки выросла примерно на 37% с начала года, продолжая рост на 27% в 2024 году, обусловленный ослаблением доллара, сильными покупками центрального банка, мягкой монетарной политикой, а также геополитической и экономической неопределенностью.

По мнению аналитиков Citi , валовой спрос на золото вырос более чем на треть с середины 2022 года, что почти вдвое подняло цену ко второму кварталу 2025-го.

Среди основных факторов:

сильный интерес со стороны инвесторов;

умеренные закупки со стороны центральных банков;

стабильный спрос на ювелирные изделия, даже несмотря на высокие цены.

Напомним, отличия между красным, желтым и белым связаны не только с внешним видом, но и с составом драгоценного металла, а также с его стоимостью. В чистом виде — 999 пробы — золото является мягким и хрупким металлом, который легко деформируется и плохо поддается обработке.

Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.