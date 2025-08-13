В чем разница белого, красного и желтого золота: какое дороже — Finance.ua
В чем разница белого, красного и желтого золота: какое дороже

Банковские металлы
Различия между красным, желтым и белым связаны не только с внешним видом, но и с составом драгоценного металла, а также с его стоимостью.
Проба золота

В чистом виде — 999 пробы — золото является мягким и хрупким металлом, который легко деформируется и плохо обрабатывается. Поэтому его не используют для изготовления украшений, пишет 24 Канал.
Чистое золото называют банковским и отливают в слитки. Его применяют в основном для формирования золото-валютных резервов и хранят в специальной упаковке, защищающей от повреждений.

Проба — это показатель содержания чистого золота в сплаве, выраженный в тысячных долях. Чем выше проба, тем больше в изделии золота и выше его стоимость. Для ювелирных украшений чаще используют золото 585 пробы, сочетающее привлекательный внешний вид с удобством в обработке.

Желтое золото

Чтобы золото стало более крепким и пригодным для изготовления изделий, к нему добавляют разные примеси. Желтый цвет достигается благодаря добавлению серебра и меди в разных пропорциях.
Лимонный оттенок чаще встречается в золоте 750 пробы, где серебра больше, чем меди.
В изделиях 585 пробы соотношение меди примерно на 20% больше, чем серебра.

Белое золото

Белое золото получают путем добавления к золоту серебра, никеля, платины или палладия, что снижает интенсивность желтого цвета. Часто украшения из белого золота покрывают тонким слоем родия, что придает им серебристо-синий блеск.
В зависимости от состава необработанный сплав может иметь оттенок от стального серого до бледно-желтого.
Из-за использования платины или палладия изделия из белого золота нередко стоят дороже, чем аналогичные из желтого или красного.

Красное золото

Красный оттенок золоту придает медь, которая составляет около 25% сплава, тогда как остальные 75% приходится на золото. Такой состав делает металл особенно крепким.
Payment systems