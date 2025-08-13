Где в Украине добывается больше всего серебра — Finance.ua
Банковские металлы
10
Украина известна не только своими черноземами, золотом или ураном — наши недра таят в себе настоящие серебряные сокровища. Но мало кто знает, в каких именно уголках страны сосредоточены самые большие его запасы.

Где больше всего серебра в Украине

Основные регионы распространения серебра в Украине: Закарпатье, Донбасс, в меньшей степени Украинский щит.
На территории Закарпатья это, в частности:
  1. Квасовское месторождение находится в Закарпатской области, в районе села Квасы. Оно известно как месторождение серебряно-порфировой рудной формации, где основной тип руд — кварцево-серебряные. Содержимое серебра в рудах может колебаться от 60−70 г/т до 100−120 г/т.
  2. Мужиевское месторождение — вблизи села Мужиево, Береговского района. Известно, прежде всего, как единственное в Украине золоторудное месторождение с утвержденными запасами. Однако, кроме золота, здесь в промышленных количествах добывают свинец, цинк, а также серебро.
  3. Береговское месторождение расположено на Береговском нагорье, в Береговском районе. Является полиметаллическим, и серебро содержится в нем в комплексе с другими металлами. Концентрация серебра здесь превышает промышленный уровень, что делает его перспективным.
  4. Биганское барит-серебро-полиметаллическое месторождение расположено на северо-западе Береговского нагорья, около 20 км от Береговского месторождения. Отмечается высоким содержанием серебра в виде аргентита, прустита, энаргита и других сульфосолей.
Среди месторождений полиметаллических и золото-полиметаллических руд Донбасса известны Нагольный рудный район (Есауловское месторождение) и Журавское месторождение.
Серебряная минерализация обнаружена также на Украинском щите: железистые кварциты Чертомлицкой структуры, щелочные редкометаллические метасоматы Пержанской зоны, Кочеривской структуры, в зонах Конкского и Орехово-Павлоградского разломов и урановых месторождениях Ингульского мегаблока.

В каких странах добывают больше всего серебра

За всю историю человечества, как сообщается на сайте Института геологии, было добыто около 640 тысяч тонн серебра. Из них около 550 тысяч тонн превратились в ювелирные украшения, 40 тысяч тонн — в монеты и медали, а еще 45 тысяч тонн хранятся в виде слитков.
В последнее десятилетие стоимость этого металла оставалась относительно стабильной, колеблясь в пределах 4−6 долларов за тройскую унцию.
Общие мировые ресурсы серебра оцениваются в 1300—1400 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 600 тысяч тонн. Основные запасы серебра сосредоточены в следующих странах:
  • Польша — 66 000 тонн;
  • США — 53 000 тонн;
  • Мексика — 45 000 тонн;
  • Таджикистан — 44 000 тонн;
  • Канада — 42 000 тонн;
  • Казахстан — 29 000 тонн;
  • Австралия — 25 000 тонн.
Главные импортеры руд и концентратов серебра: Япония, Бельгия, Люксембург и Германия. Главные экспортеры — Мексика, которая экспортирует 5 тысяч тонн, Боливия с более чем 2 тысячами тонн, а также Канада и США.
По материалам:
Novyny.live
