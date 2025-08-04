Что будет с ценами на золото: прогноз от Citibank — Finance.ua

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Что будет с ценами на золото: прогноз от Citibank

Банковские металлы
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Что будет с ценами на золото: прогноз от Citibank
Что будет с ценами на золото: прогноз от Citibank
В понедельник один из крупнейших банков США Citi повысил свой трехмесячный прогноз стоимости золота — с 3300 до 3500 долларов за унцию. Ожидаемый торговый диапазон также сместился вверх: теперь он составляет от 3300 до 3500 долларов вместо предыдущих 3100−3500 долларов.
Об этом пишет Reuters.
Банк объясняет пересмотр прогнозов ухудшением краткосрочных перспектив экономического роста и инфляции в США, а также ослаблением доллара.
«Обеспокоенность темпами роста экономики США и инфляции, связанной с тарифами, будут оставаться высокими во второй половине 2025 года. Это вместе со слабым долларом может способствовать дальнейшему росту цены на золото до новых исторических максимумов», — говорится в сообщении Citi, на которое ссылается Reuters.

Причины роста

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении новых высоких пошлин на импорт из десятков стран, включая Канаду, Бразилию, Индию и Тайвань. Торговый представитель США Джеймисон Грир в программе CBS Face the Nation заявил, что эти тарифы, вероятно, останутся и дальше.
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Доллар также ослаб после публикации слабых данных по рынку труда США: в июле было создано только 73 тысячи новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по сравнению со 140 тысячами в июне. Это усилило ожидание понижения ставки ФРС в сентябре, вероятность которого рынки оценивают в 81% (по данным CME FedWatch).
Кроме того, Citi указывает на более слабые квартальные показатели занятости в США, беспокойство по поводу доверия к ФРС, а также высокие геополитические риски, связанные с войной россии против Украины.

Спрос на золото растет

По мнению аналитиков Citi, валовой спрос на золото вырос более чем на треть с середины 2022 года, что почти вдвое подняло цену ко второму кварталу 2025 года.
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Среди основных факторов:
  • сильный интерес со стороны инвесторов;
  • умеренные закупки со стороны центральных банков;
  • стабильный спрос на ювелирные изделия, даже несмотря на высокие цены.
По состоянию на 03:40 GMT в понедельник спотовая цена золота составила 3356,88 доллара за унцию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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