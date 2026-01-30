Где находится «гигантская шахта», хранящая металл, к которому стремится весь мир Сегодня 18:00 — Банковские металлы

Шахта добычи з меди

Хотя большинство внимания в мире приковано к золоту и серебру, эта большая шахта поставляет металл, без которого современная жизнь не может функционировать. Речь идет о меди.

Об этом говорится в статье Ecoportal

«Шахта-монстр» цифрового бума

Вблизи Солт-Лейк-Сити, штат Юта, расположена шахта Кеннекотт, одна из самых крупных медных шахт открытого типа на Земле. Она работает более 100 лет и уже произвела более 19 миллионов тонн меди. Ее карьер настолько велик, что его можно увидеть из космоса. В мире, нуждающемся в меди, эта шахта-гигант выглядит не столько как история, сколько как стратегический спасательный круг.

Дефицит

Прогнозы свидетельствуют о том, что в течение следующего десятилетия появляется настоящий недостаток меди. Дефицит поставок может повлиять не только на горнодобывающие компании.

Читайте также Медь набирает обороты на фоне падения доллара

Передача электроэнергии, возобновляемая энергетика и крупные инфраструктурные проекты конкурируют за один и тот же материал. Поиск альтернатив звучит просто, но заменить его в больших масштабах совсем не просто.

Почему этот металл важен

Будущее часто описывают как умное, чистое и цифровое. Но это будущее все еще зависит от того, что появится из земли. Хрупкая зависимость связывает передовые технологии с очень старыми материалами.

Шахта Кеннекотт показывает, насколько редкими стали долговечные источники меди в огромных размерах. Она также подчеркивает растущий риск. Если предложение не сможет успевать за спросом, медь может стать одним из самых больших ограничений для мирового прогресса.

«В мире, который гонится за более умными машинами и более чистой энергией, самым желанным ресурсом является не блестящий или известный. Это тихий металл, который нужен каждому, и не каждый может получить его в изобилии» — говорится в публикации.

Ранее Finance.ua писал , медь стремится к самому большому годовому скачку цен за более десяти лет, поскольку пошлины США, перебои с поставками и страх глобального дефицита раскрутили бешеную финальную волну ралли в конце года.

Как сообщал Financial Times, красный металл в декабре взлетел до рекордного уровня свыше $12 000 за тонну и подорожал более чем на треть в 2025-м — это самый большой годовой рост с 2009 года, когда цены на медь прыгнули более чем на 140% на волне выхода мира из финансового кризиса.

Аналитики ожидают, что спрос на медь обойдет добычу в 2030-х годах, а цены будут оставаться повышенными и в следующем году.

чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценники на оба металла находятся на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года. В то же время, в 2025 году цена на золото выросла более , а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценники на оба металла находятся на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.