Почему в Иране единственная безопасная гавань — золото Сегодня 18:00 — Банковские металлы

Почему в Иране единственная безопасная гавань — золото, Фото: ілюстративне

Золото занимает центральное место среди иранцев как традиционный актив, и недавний рост цены на него резонировал в широких слоях общества, даже больше, чем колебания Тегеранской фондовой биржи.

Об этом пишет Еuronews

Цена на золото в Иране стала барометром политической ситуации в стране, поскольку антиправительственные протесты ужесточаются. Разъяренные состоянием экономики демонстранты вышли на улицы большинства иранских провинций.

Традиции

В иранской культуре золото издавна служило формой безопасности, особенно для домохозяек.

Здесь золото дает ощущение независимости из-за небольших сбережений из домашнего бюджета, или как приданое. Жених обещает невесте деньги как финансовую гарантию в случае развода. В Иране покупка невестам изысканных золотых украшений для невесты остается одной из важнейших статей расходов на свадебный ритуал.

Читайте также Стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м

Хотя золото считается безопасным активом для инвесторов по всему миру, в Иране этот металл является краеугольным камнем долгосрочного планирования семьи, рассматривается как основное средство защиты от финансовых кризисов или сбережения на будущее жилье. Это связано с культурными факторами, а также нестабильной стоимостью иранской валюты, риала.

Читайте также Валютный крах в Иране: что вызвало обвал курса риала

Потеря покупательной способности на 94%

В последние годы падение риала к доллару и начало гиперинфляции радикально изменили ситуацию. Официальные данные Центрального банка Ирана показывают, что экономика за последние 8 лет столкнулась со среднегодовым уровнем инфляции в 43%.

Что это значит

В совокупности это означает, что средняя цена на товары и услуги увеличилась более чем в 17 раз, что фактически снизило покупательную способность населения на 94%. Цифры впечатляют. 6 января 2018 года доллар США торговался на открытом рынке Тегерана по цене 42 990 риалов. К 6 января 2026 г. он достиг 1 470 000 риалов, äто скачок на 3 319%.

В Иране существует искусственный обменный курс и обменный курс свободного рынка, который выше. После повторного введения санкций США в 2018 году государство установило искусственный курс на товары первой необходимости, но теперь он доступен преимущественно для приближенных к правительству, а не для рядовых граждан.

Хотя мировая цена на золото выросла на 230% с 2018 по 2026 год, цена на 18-каратное золото — популярнейшую пробу в Иране — резко возросла с 1 387 000 риалов до 160 550 000 риалов за грамм. Это скачок на 11 475%, что увеличивает цену более чем в 115 раз.

Если бы мировая цена на золото осталась неизменной, золото в Иране просто следовало бы за ростом доллара. Однако, поскольку цена на золото выросла по всему миру, это усугубило финансовый кризис.

Пример

8 лет назад работник, получавший минимальную заработную плату (около 10 миллионов риалов), мог купить более 6,8 грамма 18-каратного золота. Сегодня, в 2026 году, несмотря на то, что минимальная заработная плата выросла в десять раз до 100 миллионов риалов, тот же работник может купить всего 0,6 грамма.

Мнение экспертов

Эксперты утверждают, что когда цены на золото опережают рост заработной платы столь быстрыми темпами, золото перестает быть традиционной инвестицией или средством страхования для среднего класса. Его приобретение становится отчаянной попыткой не допустить крайней бедности.

Изменение заметно в поведении рынка. Иранцы, ранее покупавшие золотые украшения как ради их красоты, так и как способ сэкономить, столкнулись с высокой стоимостью изделий ручной работы.

Читайте также Какие номиналы слитков золота пользуются наибольшим спросом у населения

Стали все больше скупать подержанное золото металлолом и крошечные слитки весом в один грамм. Рост популярности «покупки золота в рассрочку» свидетельствует о том , что металл превратился из культурной роскоши в «экономическое оружие». То, что когда-то было приданым для невесты или средства на обучение в колледже для ребенка, теперь является последней линией защиты в борьбе с голодом.

Золото как единственная надежная безопасная гавань

По данным Всемирного золотого совета, Иран был пятым крупнейшим потребителем золота в мире за первые девять месяцев 2025 года, уступая только Китаю, Индии, США и Турции.

Это создает поразительный парадокс. Данные Всемирного банка показывают, что ВВП Ирана на душу населения, который в 2024 году составлял примерно 5190 долларов США, ставит его в более низкий средний уровень мировых экономик, занимая 119 место из 197 стран.

Это несоответствие показывает, что иранцы направляют значительно большую часть своих доходов в золото, чем граждане стабильных экономик, таких как Германия или ОАЭ. В здоровой экономике избыток доходов направляется в акции, облигации или банки. В Иране золото является единственной надежной безопасной гаванью.

слитки небольшого веса — 1,5 г и 10 г. Напомним, мы писали, что наибольшим спросом у населения Украины в 2025 году пользовались

Это связано с их доступностью для широкого круга покупателей, простотой хранения и возможностью постепенного инвестирования. Кроме того, такие слитки часто берут на подарки.

В то же время сохраняется стабильный интерес и к слиткам средней весовой категории: 20 г и 50 г, особенно среди инвесторов, планирующих долгосрочное сбережение капитала. Стоимость грамма золота в таких слитках меньше, чем в более мелких, а значит, приобрести на ту же сумму можно будет больше золота.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.