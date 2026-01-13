Валютный крах в Иране: что вызвало обвал курса риала
Экономическая ситуация в Иране резко обострилась в конце декабря после обвала национальной валюты до рекордно низкого уровня. Падение риала привело к стремительному росту цен, поэтому даже товары первой необходимости стали недоступными для значительной части населения.
Об этом пишет Bloomberg.
Первыми на кризис отреагировали вышедшие на улицы Тегерана торговцы с протестами против экономической политики правительства. Уже в начале января беспорядки распространились по стране и переросли в общенациональные протесты с участием студентов, рабочих и представителей других социальных групп. Кроме экономических требований, участники акций призывают к изменениям политической системы и критикуют теократический режим верховного лидера Али Хаменеи.
Что стало толчком к протестам
- Иран в значительной степени зависит от импорта товаров первой необходимости — в частности, пшеницы, пищевых масел и фармацевтических ингредиентов.
- Обвал риала сделал импорт значительно дороже, что заставило торговцев повысить цены.
- Ситуацию осложнили пять лет засухи, ударившие по внутреннему производству продуктов питания, а также хронические проблемы с энергоснабжением, загрязнением окружающей среды и неэффективным использованием природных ресурсов.
- В декабре правительство также пересмотрело механизм топливных субсидий, что привело к росту цен на бензин и дополнительному финансовому давлению на домохозяйства и бизнес.
По прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в Иране по итогам 2025 года составит в среднем 42% по сравнению с 33% годом ранее.
Почему резко упал риал
Национальная валюта Ирана годами находится под давлением из-за западных санкций и системной коррупции. По данным Bonbast.com, в 2025 году риал обесценился примерно на 45% по отношению к доллару США, поскольку граждане массово переводили сбережения в иностранную валюту, золото или недвижимость.
Дополнительным ударом стало падение мировых цен на нефть. В 2025 году нефть марки Brent подешевела на 18% — около 60 долларов за баррель, тогда как для сбалансирования бюджета Ирана, по оценке МВФ, необходима цена около 165 долларов.
Кризис также усугубляет система многоуровневых валютных курсов, при которой государство субсидирует импорт отдельных товаров для ограниченного круга компаний. Такая модель способствует коррупции и вызывает недовольство общества.
Стоит отметить, что на момент написания новости актуальный курс такой:
- 1 доллар США — 1 137 500 иранских риалов;
- евро — 1 325 363 иранских риалов.
Почему население продолжает беднеть
Несмотря на значительные запасы нефти, Иран ограничен в доступе к международным рынкам из-за санкций США и их союзников. Ограничения, действующие с 1979 года и усиленные в 2000-х из-за ядерной программы, фактически отрезали страну от иностранных инвестиций и современных технологий.
Как отмечает Bloomberg, промышленность страны страдает от коррупции и неэффективного управления, инфраструктура изношена, а сельское хозяйство — от хронического дефицита воды. Значительная часть экономики контролируется государственными и полугосударственными структурами с низким уровнем прозрачности.
Экспорт нефти остается ключевым источником доходов, однако значительную ее часть Иран вынужден продавать через непрозрачные схемы, преимущественно китайским нефтеперерабатывающим заводам и с большими скидками из-за санкционных рисков.
Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, продолжающих торговлю с Ираном.
Поделиться новостью
Также по теме
Валютный крах в Иране: что вызвало обвал курса риала
НБУ формирует новые ориентиры курса гривны — аналитики
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Почему евро растет и возможен ли возврат ниже 50 грн — разъяснение члена Совета НБУ
Эксперт спрогнозировал, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году
Доллар и евро установили исторические максимумы относительно гривны