Goldman Sachs прогнозирует проседание цен на нефть в 2026 году

Цены на нефть, вероятно, будут постепенно снижаться в этом году, поскольку волна роста предложения сформирует профицит на рынке. В то же время геополитические риски, связанные с россией, Венесуэлой и Ираном, будут и далее подпитывать волатильность.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Goldman Sachs.

Инвестбанк сохранил прогноз средних цен на 2026 год на уровне $56/$52 за баррель для Brent/WTI и ожидает, что в конце года котировки достигнут минимумов $54/$50 в IV квартале, когда будут расти запасы в странах ОЭСР.

«Рост мировых запасов нефти и наш прогноз профицита 2,3 млн баррелей в сутки в 2026 году свидетельствуют, что для ребалансирования рынка, вероятно, понадобятся более низкие цены на нефть в 2026 году — чтобы замедлить рост добычи вне ОПЕК и поддержать устойчивый рост спроса ОПЕК», — отметили в Goldman Sachs.

В прошлом году оба бенчмарка показали худший годовой результат с 2020-го — падение почти на 20%.

Аналитики банка добавили, что сосредоточенность политиков США на высоком предложении энергоносителей и относительно низких ценах на нефть будет сдерживать устойчивый рост котировок в преддверии промежуточных выборов (midterms).

По прогнозу Goldman, цены должны постепенно начать восстанавливаться в 2027 году, когда рынок снова перейдет к дефициту из-за замедления добычи вне ОПЕК и сохранения уверенного роста спроса.

Инвестбанк ожидает, что Brent/WTI в 2027 году в среднем составят $58/$54, что на $5 ниже предыдущей оценки. Причина — повышение прогнозов предложения в 2027 году в США, Венесуэле и россии соответственно на 0,3; 0,4; 0,5 млн баррелей в сутки.

Економічна Правда По материалам:

