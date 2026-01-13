0 800 307 555
Дональд Трамп ввів 25-відсоткові мита для країн, які торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які подовжують вести торгівлю з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.
«З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання», — написав Трамп.
Зазначається, що президент США таким чином має намір вплинути на уряд Ірану, який зараз жорстоко придушує протести в країні. Раніше він обіцяв допомогти протестуючим прямим втручанням.
За даними ЗМІ, до найважливіших торгових партнерів Ірану належать, зокрема, Індія, Китай і Туреччина.
Це не перший випадок, коли президент США вдається до подібних методів: Трамп уже вводив мита в 50% на товари з Індії у зв’язку із закупівлями російської нафти цією країною.
З кінця грудня 2025 року в Ірані спалахнули масові антиурядові протести, які згодом переросли в жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками.
Після появи повідомлень про загибель сотень людей на протестах в Ірані у вихідні дні Трамп заявив журналістам, що Тегеран «починає» переступати його «червону лінію».
Як відомо, іранські офіційні особи засудили погрози Трампа і пригрозили завдати ударів по американських базах та Ізраїлю, якщо Трамп виконає свої обіцянки.
За матеріалами:
РБК-Україна
