Валютний крах в Ірані: що спричинило обвал курсу ріала Сьогодні 15:48 — Валюта

Валютний крах в Ірані: що спричинило обвал курсу ріала

Економічна ситуація в Ірані різко загострилася наприкінці грудня після обвалу національної валюти до рекордно низького рівня. Падіння ріала призвело до стрімкого зростання цін, через що навіть товари першої необхідності стали недоступними для значної частини населення.

Першими на кризу відреагували торговці, які вийшли на вулиці Тегерана з протестами проти економічної політики уряду. Уже на початку січня заворушення поширилися по країні та переросли в загальнонаціональні протести за участі студентів, робітників і представників інших соціальних груп. Окрім економічних вимог, учасники акцій закликають до змін політичної системи та критикують теократичний режим верховного лідера Алі Хаменеї.

Що стало поштовхом до протестів

Іран значною мірою залежить від імпорту товарів першої необхідності — зокрема пшениці, харчових олій і фармацевтичних інгредієнтів.

— зокрема пшениці, харчових олій і фармацевтичних інгредієнтів. Обвал ріала зробив імпорт значно дорожчим, що змусило торговців підвищити ціни.

що змусило торговців підвищити ціни. Ситуацію ускладнили п’ять років посухи, які вдарили по внутрішньому виробництву продуктів харчування, а також хронічні проблеми з енергопостачанням, забрудненням довкілля та неефективним використанням природних ресурсів.

У грудні уряд також переглянув механізм паливних субсидій, що призвело до зростання цін на бензин і додаткового фінансового тиску на домогосподарства та бізнес.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, інфляція в Ірані за підсумками 2025 року сягне в середньому 42% проти 33% роком раніше.

Чому різко впав ріал

Національна валюта Ірану роками перебуває під тиском через західні санкції та системну корупцію. За даними Bonbast.com, у 2025 році ріал знецінився приблизно на 45% щодо долара США, оскільки громадяни масово переводили заощадження в іноземну валюту, золото або нерухомість.

Додатковим ударом стало падіння світових цін на нафту. У 2025 році нафта марки Brent подешевшала на 18% — до близько 60 доларів за барель, тоді як для збалансування бюджету Ірану, за оцінкою МВФ, необхідна ціна близько 165 доларів.

Читайте також Goldman Sachs прогнозує просідання цін на нафту у 2026 році

Кризу також посилює система багаторівневих валютних курсів, за якої держава субсидує імпорт окремих товарів для обмеженого кола компаній. Така модель сприяє корупції та викликає додаткове невдоволення суспільства.

Варто зазначити, що на момент написання новини актуальний курс є таким:

1 долар США — 1 137 500 іранських ріалів;

євро — 1 325 363 іранських ріалів.

Чому населення продовжує бідніти

Попри значні запаси нафти, Іран обмежений у доступі до міжнародних ринків через санкції США та їхніх союзників. Обмеження, які діють із 1979 року та були посилені у 2000-х через ядерну програму, фактично відрізали країну від іноземних інвестицій і сучасних технологій.

Як зазначає Bloomberg, промисловість країни страждає від корупції та неефективного управління, інфраструктура зношена, а сільське господарство — від хронічного дефіциту води. Значна частина економіки контролюється державними та напівдержавними структурами з низьким рівнем прозорості.

Читайте також Іран входить у зиму з найглибшою за десятиліття економічною кризою: чому так

Експорт нафти залишається ключовим джерелом доходів, однак значну її частину Іран змушений продавати через непрозорі схеми, переважно китайським нафтопереробним заводам і з великими знижками через санкційні ризики.

Раніше ми повідомляли , що президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які подовжують вести торгівлю з Іраном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.