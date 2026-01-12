0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Goldman Sachs прогнозує просідання цін на нафту у 2026 році

Енергетика
26
Goldman Sachs прогнозує просідання цін на нафту у 2026 році
Goldman Sachs прогнозує просідання цін на нафту у 2026 році
Ціни на нафту, ймовірно, поступово знижуватимуться цього року, оскільки хвиля зростання пропозиції сформує профіцит на ринку. Водночас геополітичні ризики, пов’язані з росією, Венесуелою та Іраном, і надалі підживлюватимуть волатильність.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Goldman Sachs.
Інвестбанк зберіг прогноз середніх цін на 2026 рік на рівні $56/$52 за барель для Brent/WTI і очікує, що наприкінці року котирування досягнуть мінімумів $54/$50 у IV кварталі, коли зростатимуть запаси в країнах ОЕСР.
«Зростання світових запасів нафти та наш прогноз профіциту 2,3 млн барелів на добу у 2026 році свідчать, що для ребалансування ринку, ймовірно, знадобляться нижчі ціни на нафту у 2026 році — аби сповільнити зростання видобутку поза ОПЕК і підтримати стійке зростання попиту — за відсутності значних збоїв постачання або скорочень видобутку ОПЕК», — зазначили в Goldman Sachs.
Минулого року обидва бенчмарки показали найгірший річний результат із 2020-го — падіння майже на 20%.
Аналітики банку додали, що зосередженість політиків США на високій пропозиції енергоносіїв і відносно низьких цінах на нафту стримуватиме стале зростання котирувань напередодні проміжних виборів (midterms).
За прогнозом Goldman, ціни мають поступово почати відновлюватися у 2027 році, коли ринок знову перейде до дефіциту через уповільнення видобутку поза ОПЕК і збереження впевненого зростання попиту.
Інвестбанк очікує, що Brent/WTI у 2027 році в середньому становитимуть $58/$54, що на $5 нижче за попередню оцінку. Причина — підвищення прогнозів пропозиції у 2027-му в США, Венесуелі та росії відповідно на 0,3; 0,4; 0,5 млн барелів на добу.
За матеріалами:
Економічна Правда
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems