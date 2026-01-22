0 800 307 555
ру
россия заработала на росте цен на золото около $216 млрд с начала войны

Банковские металлы
27
россия с 2022 года заработала на росте цен на золото около $216 млрд. Эта сумма чуть меньше общей стоимости замороженных российских активов в Европейском Союзе.
Об этом сообщает Bloomberg.

Золото в резервах рф

Согласно расчетам агентства, стоимость золотых резервов Центробанка рРоссии с февраля 2022 года выросла более чем на 216 миллиардов долларов.
Отмечается, что россия, второй по величине производитель золота в мире, добывает более 300 тонн этого металла в год.
Сегодня золото составляет 43% от общих резервов рф, по сравнению с только 21% к 2022 году.
В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, что является самым сильным годовым показателем с 1979 года.

Замороженные активы рф в ЕС

Bloomberg напоминает, что общая сумма замороженных активов россии в ЕС составляет около $244 млрд.
Международные резервы россии к концу прошлого года достигли 755 миллиардов долларов, включая 326,5 миллиарда долларов в золоте, и Министерство финансов ожидает, что цены на золото будут продолжать расти в долгосрочной перспективе до 5000 долларов за унцию и выше.
Цены на золото резко выросли за последние четыре года из-за спроса и опасений по поводу инфляции, которые повышаются из-за геополитических рисков. Поэтому инвесторы обращают свое внимание на драгоценные металлы.
По материалам:
Діло
