В Казахстане нашли богатое месторождение золота — Finance.ua

В Казахстане нашли богатое месторождение золота

Казахстан совершил значительный прорыв в разработке природных ресурсов, открыв 38 новых месторождений полезных ископаемых, включая 19 тонн золота и огромные запасы редкоземельных металлов.

Эти открытия знаменуют собой стратегическое смещение для центральноазиатской страны, сигнализируя о ее стремлении стать ключевым поставщиком в мировых цепях поставок чистой энергии и технологий, пишет dailygalaxy

Эти выводы, опубликованные в журнале Minerals , были сделаны в течение первого квартала 2025 года в рамках национальной инициативы по ускорению геологоразведочных работ до 2026 года.

Золото и редкоземельные металлы найдены вблизи столицы

Одно из важнейших открытий — месторождение редкоземельных элементов, расположенное в 261 миле от Астаны, в регионе Жана-Казахстан. По данным Министерства промышленности и строительства, на этом месте содержится более 20 миллионов метрических тонн материала, обогащенного неодимом, церием, лантаном и иттрием — критически важными компонентами в электромобилях, ветровых турбинах, электронике и оборонных системах. Среднее содержание редкоземельных частей оценивается в 700 граммов на тонну.

Что это даст

Если месторождение будет полностью подтверждено, оно поставит Казахстан сразу после Китая и Бразилии по объему мировых запасов редкоземельных элементов.

Страна, ранее отсутствовавшая в списке источников редкоземельных элементов Геологической службы США, может быстро выйти на передний план на плотно сконцентрированном мировом рынке.

Для поддержки разработки исследователи приступили к испытаниям методов добычи, пригодных для геологии Казахстана. Исследование месторождения Кундибай, проведенное в 2025 году, было сосредоточено на выщелачивании выветренных глин серной кислотой, предлагая понимание более устойчивых методов обработки при низких температурах.

Это открытие стало частью более широкой кампании по картографированию 2,2 миллиона квадратных километров территории Казахстана до 2026 года. Программу возглавляет Ерлан Галиев, глава Национальной геологической службы (АТ). Она объединяет традиционные геологические полевые работы со спутниковой съемкой и геофизическим моделированием для определения зон, богатых полезными ископаемыми.

