Когда золото подорожает до $5000 — ответ аналитиков Goldman Sachs

Цена на золото способна вырасти почти до $5 000 за унцию, если независимость Федеральной резервной системы (ФРС) США будет подорвана, а инвесторы начнут переводить даже незначительную часть активов из гособлигаций в слитки. Такой прогноз озвучили аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Почему вырастет цена

По словам аналитиков, сценарий утраты ФРС своей независимости может спровоцировать более высокую инфляцию, падение стоимости акций и долгосрочных облигаций, а также подорвать статус доллара как главной резервной валюты.
В таких условиях золото становится альтернативным инструментом сохранения капитала, ведь оно не зависит от доверия к финансовым институтам.

Прогноз цен на золото от Goldman Sachs

  • Базовый прогноз: $4000 за унцию до середины 2026 года.
  • Сценарий «хвостового риска» (маловероятный «стресс-сценарий»): $4 500.
  • Максимальный сценарий: почти $5000, если всего 1% частных инвесторов переведет средства из американских облигаций в золото.

Что влияет на рынок сейчас

В 2025 году золото стало одним из самых динамичных товаров, прибавив более трети в стоимости и установив рекорды. Рост поддерживают:
  • активные покупки со стороны центральных банков;
  • ожидание понижения процентных ставок в США;
  • политическое давление президента Дональда Трампа на ФРС, в том числе попытка устранить ее главу Лизу Кук.

Риски для мировой финансовой системы

Европейский центральный банк уже выразил обеспокоенность. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что подрыв независимости ФРС представляет «серьезную опасность» для глобальной экономики.
По состоянию на последние торги спотовая цена на золото составляла около $3540 за унцию, после того как в среду она достигла рекордной отметки свыше $3578.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
