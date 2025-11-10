Открытие завода Rheinmetall в Украине задерживается: причины
Строительство завода боеприпасов Rheinmetall в Украине задерживается из-за того, что Украина выразила желание изменить расположение объекта.
Об этом в интервью Reservistenverband сообщил глава оборонного концерна Армин Пеппенгер.
По его словам, завод уже должен был бы работать, но процесс замедлился из-за изменения местоположения.
Читайте также
Украина захотела перенести локацию. Сейчас говорят, что новый участок для строительства будет определен очень скоро. Когда место будет утверждено, мы сможем построить завод в течение двенадцати месяцев — как это удалось сделать в Германии", — отметил Паппергер.
Rheinmetall также предложила Украине производить на ее территории бронетранспортеры Fuchs, боевые машины пехоты Lynx и танки Panther.
По словам руководителя концерна, компания готова наладить новое производство всех этих моделей непосредственно в Украине — по аналогии с тем, как БТР Fuchs производится на заводе Rheinmetall в Алжире.
Читайте также
«Очевидно, что именно БМП Lynx станет первым шагом. Первые пять машин мы строим в Германии, вскоре они будут переданы Украине», — пояснил глава Rheinmetall.
Однако он уточнил, что контракт на организацию производства Lynx в Украине еще не подписан, и для его реализации необходимо финансирование.
«Открывать производство в Украине имеет смысл только тогда, когда мы сможем построить 200−300 машин», — добавил Паппергер.
Читайте также
Напомним, 11 августа 2025 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания подписала первый контракт с Украиной на производство боеприпасов, однако темпы реализации проекта в Украине отстают от желаемых.
По его словам, задержки вызваны не действиями Rheinmetall, а высоким уровнем бюрократии в Украине.
Тогда Паппергер отмечал, что строительство завода в Украине началось почти одновременно с аналогичным проектом в Германии, который уже готов, в то время как украинский — до сих пор нет.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина ввела новые санкции против чиновников рф и российских издательств
Трамп пообещал выплатить каждому американцу по 2 тысячи долларов с доходов от пошлин
Украинцы не верят в скидки к Черной пятнице — результаты опроса
Кабмин отсрочил введение Э-акциза на год
Стоимость аренды жилья в Варшаве снова выросла
Что такое финансовый чекап, и как его провести