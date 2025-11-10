Открытие завода Rheinmetall в Украине задерживается: причины Сегодня 01:25

Строительство завода боеприпасов Rheinmetall в Украине задерживается из-за того, что Украина выразила желание изменить расположение объекта.

Об этом в интервью Reservistenverband сообщил глава оборонного концерна Армин Пеппенгер.

По его словам, завод уже должен был бы работать, но процесс замедлился из-за изменения местоположения.

Украина захотела перенести локацию. Сейчас говорят, что новый участок для строительства будет определен очень скоро. Когда место будет утверждено, мы сможем построить завод в течение двенадцати месяцев — как это удалось сделать в Германии", — отметил Паппергер.

Rheinmetall также предложила Украине производить на ее территории бронетранспортеры Fuchs, боевые машины пехоты Lynx и танки Panther.

По словам руководителя концерна, компания готова наладить новое производство всех этих моделей непосредственно в Украине — по аналогии с тем, как БТР Fuchs производится на заводе Rheinmetall в Алжире.

«Очевидно, что именно БМП Lynx станет первым шагом. Первые пять машин мы строим в Германии, вскоре они будут переданы Украине», — пояснил глава Rheinmetall.

Однако он уточнил, что контракт на организацию производства Lynx в Украине еще не подписан, и для его реализации необходимо финансирование.

«Открывать производство в Украине имеет смысл только тогда, когда мы сможем построить 200−300 машин», — добавил Паппергер.

Напомним, 11 августа 2025 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания подписала первый контракт с Украиной на производство боеприпасов, однако темпы реализации проекта в Украине отстают от желаемых.

По его словам, задержки вызваны не действиями Rheinmetall, а высоким уровнем бюрократии в Украине.

Тогда Паппергер отмечал, что строительство завода в Украине началось почти одновременно с аналогичным проектом в Германии, который уже готов, в то время как украинский — до сих пор нет.

