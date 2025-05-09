Rheinmetall будет производить спутники — Finance.ua

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Rheinmetall будет производить спутники

Технологии&Авто
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Rheinmetall будет производить спутники
Rheinmetall будет производить спутники
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с финским изготовителем спутников ICEYE.
Об этом накануне сообщила пресс-служба концерна.
Указано, что в рамках этого соглашения Rheinmetall станет мажоритарным акционером по 60% акций, а у ICEYE будет 40%.
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«Компания Rheinmetall ICEYE Space Solutions будет производить спутники в рамках космического кластера Rheinmetall в Германии, начав со спутников с синтезированной апертурой (SAR), а затем и другие космические решения. Производство будет осуществляться, в частности, на площадке в Нойсе. Производство планируется начать во втором квартале 2026 года», — сказано сообщении.
В Rheinmetall напомнили, что в 2024 году уже сотрудничали с ICEYE в сфере спутниковых технологий, обеспечивая Украину расширенным доступом к спутниковым данным.
По материалам:
Корреспондент.net
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