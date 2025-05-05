Акции Rheinmetall растут на фоне оружейного бума — Finance.ua

Акции Rheinmetall растут на фоне оружейного бума Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Акции Rheinmetall растут на фоне оружейного бума, Фото: WiWo

Активизация военного бизнеса после вторжения россии в Украину в 2022 году в течение трех лет почти удвоила производство вооружения во всем мире.

Согласно сообщению немецкого делового журнала WirtschaftsWoche, бизнес-показатели Rheinmetall в начале года бьют рекорды.

Акции дюссельдорфского создателя высококачественного оружия, включенные в индекс DAX, растут в среднем на 5% в сутки, и по состоянию на 5 мая одна акция стоит более 1600 евро. А еще полгода назад их котировка была на уровне ниже 500 евро.

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Инвестиционный банк Jefferies повысил целевую цену акций до 1700 евро.

Генеральный директор Армин Паппергер уверен в выполнении годовой цели-2025. В бизнес-плане концерна намечен рост продаж на 25−30% и операционной прибыли — примерно на 15,5%.

Однако «улучшения рыночного потенциала» может не быть ввиду изменения геополитической ситуации и спроса со стороны клиентов. В таком случае план придется скорректировать, говорит SEO Rheinmetall.

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По прогнозам аналитиков, расходы на оборону в Германии и Европейском союзе будут расти. Соответственно, хорошие перспективы открываются для немецкого оружейного концерна. Объемы производства, продаж, доходы, прибыль будут достигать новых высот.

Наступила «эра перевооружения», заявил Армин Паппергер. И его слова подтверждают результаты деятельности предприятия.

Количество заказов за год увеличилось на 181% - до 11 млрд евро. В то время как портфель еще не выполненных заказов достиг исторического максимума в 62,6 млрд евро. К 2030 году поток заказов не прекратится, и их объем ожидается на общую сумму в 300 миллиардов евро.

Справка Finance.ua:

вдвое больше оружия за те же деньги: в Еврокомиссии обсудили существенное усиление военной поддержки Украины. Предложили закупать вооружение непосредственно у украинских создателей оружия;

украинские производители компонентов оружия могут получить грант до 8 миллионов гривен при софинансировании с государством 50 на 50. По словам Шмыгаля, для производителей компонентов беспилотников условия еще лучше: 70% дает государство и только 30% должен инвестировать сам производитель.

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