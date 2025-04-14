Производители компонентов оружия в Украине получат миллионные гранты: Шмыгаль озвучил условия — Finance.ua

Производители компонентов оружия в Украине получат миллионные гранты: Шмыгаль озвучил условия Сегодня 06:43 — Казна и Политика

Украинские производители компонентов оружия могут получить грант до 8 миллионов гривен при софинансировании с государством 50 на 50.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

«Продолжаем развивать программу грантов для бизнеса, который строит новые производства. Теперь украинские производители компонентов оружия могут получить грант до 8 млн гривен на создание и расширение своего производства. Будет работать механизм софинансирования 50 на 50», — рассказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, если 8 миллионов гривен гранта дает государство, то предприниматель тоже должен инвестировать такую ​​же сумму. При этом для производителей компонентов беспилотников работают еще более лучшие условия: 70% дает государство и только 30% должен инвестировать сам производитель.

«Все это часть программы „Сделано для победы“, на которую в бюджете предусмотрено 1 млрд грн», — добавил премьер.

Как писало издание The Economist, Украина планирует произвести 5 миллионов FPV-дронов и более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. В планах также производство 3 тысяч крылатых ракет типа «Длинный Нептун» и ракет-дронов с турбореактивным двигателем типа «Паляниця».

В октябре прошлого года в Украине провели демонстрационные испытания новых разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов. Тогда 7 команд производителей представили свои наработки технологии роя дронов, а 10 — управляемых боеприпасов.

УНІАН По материалам:

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