Лидеры по прибыли среди госпредприятий (инфографика) — Finance.ua

В Украине по состоянию на июль 2025 года действует 1568 государственных предприятий. Их совокупная прибыль в 2024 году почти вдвое превысила аналогичный показатель 2023-го. Наиболее прибыльными являются предприятия перерабатывающей промышленности и транспорта, зарегистрированные в Киеве, Днепропетровской и Одесской области.

Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl.

Как говорится в исследовании, в 2024 году государственным предприятиям удалось превысить сумму чистой прибыли почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Однако менее половины из компаний, по которым есть данные о финансово-имущественном положении, хоть и сократили совокупный размер убытков в 2024 году, однако все равно остаются убыточными.

География регистраций

Из 1568 действующих госпредприятий:

506 зарегистрированы в Киеве;

131 — во временно оккупированном Крыму;

117 — в Донецкой области.

Значительное количество компаний также находится в Харьковской (100), Одесской (86), Днепропетровской (79), Киевской (78) и Львовской (72) областях.

Финансовые результаты

Совокупная прибыль 331 компании, обнародовавших финотчетность за 2024 год, составила более 16 млрд грн. В то же время в 2024 году 274 компании получили убыток на общую сумму 6,7 млрд грн.

Прибыль еще 23 компаний в 2024 году равна нулю.

Совокупная прибыль государственных предприятий с имеющимися данными финансовой отчетности в 2024 году почти вдвое превысила аналогичный показатель 2023-го. В 2023 году 343 госпредприятия заработали 8,8 млрд грн. Также уменьшился размер убытков почти на 3 млрд грн в 2024 году. В 2023 году совокупный размер убытков 275 госкомпаний составил 9,6 млрд грн.

В условных лидерах по совокупному размеру убытков есть компании из Киева (1,8 млрд грн), Днепропетровской (1,5 млрд грн) и Киевской (1,5 млрд грн) областей.

Наибольшее количество компаний зарегистрировано в таких отраслях, как:

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 437;

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 255;

Перерабатывающая промышленность — 221.

Лидеры по отраслям

Обрабатывающая промышленность: 221 компания; совокупная прибыль — 6,7 млрд грн (91% от прибыли одной компании).

Транспорт и логистика: 16 компаний; прибыль — 5,2 млрд грн, убытки — 1,64 млрд грн; одна компания показала наибольшие убытки — 1,2 млрд грн.

Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство: 83 компании; прибыль — 2,6 млрд грн.

Добывающая промышленность и разработка карьеров: 16 компаний; убытки — 2,4 млрд грн.

Энергетика (поставка электроэнергии, газа, пара, кондиционированного воздуха): 5 компаний; убытки — почти 1,3 млрд грн.

Государственные предприятия и естественные монополии

В ходе проверки государственных компаний на соответствие компонентов устойчивого развития выяснилось, что 38 государственных компаний среди 1568, что составляет 2,4% от общего количества, помечены по фактору «Сводный перечень естественных монополий» и на них рекомендуется обратить дополнительное внимание.

Больше всего таких госпредприятий расположено в Харьковской области (7), Киевской (6), Киеве (5) и Днепропетровской области (5). В Полтавской области находятся три, по два — во Львовской и Запорожской, по одной в Сумской, Херсонской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях и Крыму.

На рынке природной монополии могут действовать несколько субъектов хозяйствования, среди которых:

несколько монополистов (если они распределены территориально или функционально);

неконкурентные субъекты, работающие в разных частях рынка;

конкурентные участники в смежных сегментах, дополняющие монополиста.

Государственные компании, по которым сработал фактор «Сводный перечень естественных монополий», чаще всего работают по виду экономической деятельности «Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых и семян масличных культур» (6) и «Исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук» (4).

Предприятия, находящиеся в собственности государства и по которым сработал фактор по естественным монополиям, подчиняются Фонду госимущества, Национальной академии аграрных наук, Министерству юстиции, Министерству развития общин и территорий и другим государственным ведомствам.

