Ощадбанк продал на торгах право на финлизинг отеля Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве (детали) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ощадбанк продал на торгах право на финлизинг отеля Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве (детали)

Фондовый рынок
18
Согласно результатам торгов на сайте «СЕТАМ», Государственный Ощадбанк (Киев) продал на площадке OpenMarket (ГП «СЕТАМ») право на заключение договора финансового лизинга гостиницы Ramada Encore Kyiv и бизнес-центра «Европа» (оба — Киев).
Стоимость которых определена в 797 млн грн.
Победителем аукциона 19 августа стал участник № 5 с предложением первого лизингового платежа в размере 201 млн 100 грн. Стартовая цена составила 10 млн грн.
В состав актива входят:
  • административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м — 22-этажный четырехзвездочный отель Ramada Encore Kyiv и бизнес-центр «Европа»,
  • двухуровневая парковка на 17,5 тыс. кв. м. на Столичном шоссе, 103.
Отель насчитывает 332 номера и 58 апартаментов. В его инфраструктуру входят конференц-центр более чем на 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.
Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев) с графиком внесения последующих платежей, определенным в документации лота. Вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности.
Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems