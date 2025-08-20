Ощадбанк продал на торгах право на финлизинг отеля Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве (детали) — Finance.ua

Ощадбанк продал на торгах право на финлизинг отеля Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве (детали)
Согласно результатам торгов на сайте «СЕТАМ», Государственный Ощадбанк (Киев) продал на площадке OpenMarket (ГП «СЕТАМ») право на заключение договора финансового лизинга гостиницы Ramada Encore Kyiv и бизнес-центра «Европа» (оба — Киев).
Стоимость которых определена в 797 млн грн.
Победителем аукциона 19 августа стал участник № 5 с предложением первого лизингового платежа в размере 201 млн 100 грн. Стартовая цена составила 10 млн грн.
В состав актива входят:
- административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м — 22-этажный четырехзвездочный отель Ramada Encore Kyiv и бизнес-центр «Европа»,
- двухуровневая парковка на 17,5 тыс. кв. м. на Столичном шоссе, 103.
Отель насчитывает 332 номера и 58 апартаментов. В его инфраструктуру входят конференц-центр более чем на 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.
Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев) с графиком внесения последующих платежей, определенным в документации лота. Вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности.
Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.
Поделиться новостью
Также по теме
Ощадбанк продал на торгах право на финлизинг отеля Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве (детали)
Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов
Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации «Паутина»
Банки с самыми большими сетями отделений в Украине
Tesla запустила свой новый семейный электромобиль с большим запасом хода
Руководству порта и бизнесмену сообщили о подозрении за нанесенный ущерб государству более чем на 8 млн грн