Ощадбанк продал на торгах право на финлизинг отеля Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве (детали) — Finance.ua

Согласно результатам торгов на сайте «СЕТАМ» , Государственный Ощадбанк (Киев) продал на площадке OpenMarket (ГП «СЕТАМ») право на заключение договора финансового лизинга гостиницы Ramada Encore Kyiv и бизнес-центра «Европа» (оба — Киев).

Стоимость которых определена в 797 млн грн.

Победителем аукциона 19 августа стал участник № 5 с предложением первого лизингового платежа в размере 201 млн 100 грн. Стартовая цена составила 10 млн грн.

В состав актива входят:

административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м — 22-этажный четырехзвездочный отель Ramada Encore Kyiv и бизнес-центр «Европа»,

двухуровневая парковка на 17,5 тыс. кв. м. на Столичном шоссе, 103.

Отель насчитывает 332 номера и 58 апартаментов. В его инфраструктуру входят конференц-центр более чем на 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.

Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев) с графиком внесения последующих платежей, определенным в документации лота. Вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности.

