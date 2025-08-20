Банки с самыми большими сетями отделений в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки с самыми большими сетями отделений в Украине

Фондовый рынок
73
Банки с самыми большими сетями отделений в Украине
Банки с самыми большими сетями отделений в Украине
Во втором квартале 2025 года сеть банковских отделений в Украине уменьшилась на 32 точки и на начало июля насчитывала 4934 подразделения.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Какие банки сократили отделения

Согласно статистике, с начала года сокращение составило 48 отделений, а за год — 113.
Больше всего во втором квартале закрыл Банк «Пивденный» — 6 точек, оставив себе 40 отделений.
По пять отделений сократили Кристалбанк и Ощадбанк. При этом если у первого осталось всего 35 точек, то Ощадбанк с 1147 отделениями сохранил позицию лидера на рынке.
По четыре отделения закрыли Укрэксимбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ, сократив сети до 39, 321 и 219 точек соответственно.
ПриватБанк и Таскомбанк потеряли по три отделения, и их сети составляют 1102 и 91 отделение.

Какие банки нарастили отделения

Некоторые банки наращивали присутствие. Лидером стал Аккордбанк, открывший 9 отделений и увеличивший сеть до 162 точек.
Асвио Банк добавил 2 отделения (51 всего), а банк «Грант», Бизбанк и РВС Банк — по одному.

10 банков с самыми большими сетями отделений в Украине

  • Ощадбанк — 1147 отделений;
  • ПриватБанк — 1102;
  • Райффайзен Банк — 321;
  • ПУМБ — 219;
  • Укрсиббанк — 218.
  • Укргазбанк — 211 отделений;
  • А-Банк — 198;
  • Аккордбанк — 162;
  • Сенс Банк — 137;
  • Креди Агриколь Банк — 125.
Доверяйте свои деньги только надежным банкам. Предложения от лучших можно сравнить с помощью каталога на Finance.ua:

Выбрать депозит 💰

По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems