Банки с самыми большими сетями отделений в Украине — Finance.ua

Банки с самыми большими сетями отделений в Украине

Во втором квартале 2025 года сеть банковских отделений в Украине уменьшилась на 32 точки и на начало июля насчитывала 4934 подразделения.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка

Какие банки сократили отделения

Согласно статистике, с начала года сокращение составило 48 отделений, а за год — 113.

Больше всего во втором квартале закрыл Банк «Пивденный» — 6 точек, оставив себе 40 отделений.

Кристалбанк и Ощадбанк. При этом если у первого осталось всего 35 точек, то Ощадбанк с 1147 отделениями сохранил позицию лидера на рынке. По пять отделений сократили.

Укрэксимбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ, сократив сети до 39, 321 и 219 точек соответственно. По четыре отделения закрыли

ПриватБанк и Таскомбанк потеряли по три отделения, и их сети составляют 1102 и 91 отделение.

Какие банки нарастили отделения

Аккордбанк, открывший 9 отделений и увеличивший сеть до 162 точек. Некоторые банки наращивали присутствие. Лидером стал

Асвио Банк добавил 2 отделения (51 всего), а банк «Грант», Бизбанк и РВС Банк — по одному.

10 банков с самыми большими сетями отделений в Украине

Ощадбанк — 1147 отделений;

ПриватБанк — 1102;

Райффайзен Банк — 321;

ПУМБ — 219;

Укрсиббанк — 218.

Укргазбанк — 211 отделений;

А-Банк — 198;

Аккордбанк — 162;

Сенс Банк — 137;

Креди Агриколь Банк — 125.

