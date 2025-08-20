Банки с самыми большими сетями отделений в Украине — Finance.ua

Банки с самыми большими сетями отделений в Украине
Во втором квартале 2025 года сеть банковских отделений в Украине уменьшилась на 32 точки и на начало июля насчитывала 4934 подразделения.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Какие банки сократили отделения
Согласно статистике, с начала года сокращение составило 48 отделений, а за год — 113.
Больше всего во втором квартале закрыл Банк «Пивденный» — 6 точек, оставив себе 40 отделений.
По пять отделений сократили Кристалбанк и Ощадбанк. При этом если у первого осталось всего 35 точек, то Ощадбанк с 1147 отделениями сохранил позицию лидера на рынке.
По четыре отделения закрыли Укрэксимбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ, сократив сети до 39, 321 и 219 точек соответственно.
ПриватБанк и Таскомбанк потеряли по три отделения, и их сети составляют 1102 и 91 отделение.
Какие банки нарастили отделения
Некоторые банки наращивали присутствие. Лидером стал Аккордбанк, открывший 9 отделений и увеличивший сеть до 162 точек.
Асвио Банк добавил 2 отделения (51 всего), а банк «Грант», Бизбанк и РВС Банк — по одному.
10 банков с самыми большими сетями отделений в Украине
- Ощадбанк — 1147 отделений;
- ПриватБанк — 1102;
- Райффайзен Банк — 321;
- ПУМБ — 219;
- Укрсиббанк — 218.
- Укргазбанк — 211 отделений;
- А-Банк — 198;
- Аккордбанк — 162;
- Сенс Банк — 137;
- Креди Агриколь Банк — 125.
