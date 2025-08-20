Tesla запустила свой новый семейный электромобиль с большим запасом хода — Finance.ua
Tesla запустила свой новый семейный электромобиль с большим запасом хода

Tesla начала принимать заказы на свой новый электрокроссовер Model YL, созданный на основе модели Model Y, давно ставшей одним из мировых бестселлеров.
Об этом сообщает Reuters.
Заказы на новую модель начали принимать в Китае. Стартовая цена автомобиля составляет 339 тысяч юаней (47 184 долларов). По состоянию на середину этого года в компании Маска не подтвердили, что Model YL будет производиться вне Китая.
В общем, автомобиль очень похож на своего предшественника. Одним из главных отличий является то, что Model YL примерно на 150 мм длиннее Model Y и имеет шесть посадочных мест.
Известно, что электрокар имеет запас хода 751 км на одной зарядке, что можно сравнить с показателями производительной версии существующего пятиместного варианта.
  • Tesla Model Y представляет собой компактный электрический кроссовер, который компания Tesla производит с 2020 года. Модель рассматривают как конкурента Volkswagen Touareg, Nissan Murano, Lexus RX и Audi E-tron.
По материалам:
Finance.ua
