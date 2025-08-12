Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине — Finance.ua
Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине

Технологии&Авто
12
Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине
Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности будущего украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В настоящее время предприятие находится на этапе строительства.
Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер, которую приводит проект German Aid to Ukraine.
По его словам, украинская сторона стремится еще больше сократить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и нарастить собственное производство.
Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год, однако по просьбе украинских властей решили удвоить мощность. Ожидается, что за 1−2 года предприятие сможет выйти на объем 300 тысяч боеприпасов ежегодно.
Завод Rheinmetall в Украине планируется запустить в следующем году.
В то же время гендиректор выразил недовольство медленным продвижением проекта, возложив ответственность на украинскую бюрократию. Он привел пример завода в немецком Унтерлюсе, строительство которого стартовало одновременно с украинским, но уже завершено.
Напомним, Rheinmetall — это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard ½), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм), систем ПВО (Skynex), а также электроники и дронов.
По материалам:
РБК-Україна
