Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине — Finance.ua

Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине Сегодня 22:08

Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует создать в Украине совместное предприятие по производству артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщило в Телеграме АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП).

«Укроборонпром» заключил с Rheinmetall меморандум о сотрудничестве по возможности создания еще одного совместного предприятия. Это произошло сегодня, 13 мая, в Мадриде", — говорится в сообщении.

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Стороны договорились, что они намерены на основании будущих отдельных договоров сотрудничать в создании на территории Украины производственных мощностей по изготовлению артиллерийских боеприпасов.

Первый цех по ремонту и производству бронетехники первого совместного предприятия Укроборонпрома и Rheinmetal начал работу в июне 2024 года.

Как сообщалось, немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о покупке компании Hagedorn-NC — производителя нитроцеллюлозы. Покупка компании позволит концерну усилить мощности производства метательного заряда (пропеллента) для всех типов боеприпасов, особенно для 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Укрінформ По материалам:

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