Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине — Finance.ua
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Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине

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Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине
Rheinmetall планирует открыть еще одно совместное предприятие в Украине
Немецкий концерн Rheinmetall планирует создать в Украине совместное предприятие по производству артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщило в Телеграме АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП).
«Укроборонпром» заключил с Rheinmetall меморандум о сотрудничестве по возможности создания еще одного совместного предприятия. Это произошло сегодня, 13 мая, в Мадриде", — говорится в сообщении.
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Стороны договорились, что они намерены на основании будущих отдельных договоров сотрудничать в создании на территории Украины производственных мощностей по изготовлению артиллерийских боеприпасов.
Первый цех по ремонту и производству бронетехники первого совместного предприятия Укроборонпрома и Rheinmetal начал работу в июне 2024 года.
Как сообщалось, немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о покупке компании Hagedorn-NC — производителя нитроцеллюлозы. Покупка компании позволит концерну усилить мощности производства метательного заряда (пропеллента) для всех типов боеприпасов, особенно для 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.
По материалам:
Укрінформ
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