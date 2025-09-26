0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские страны проигрывают в рейтинге экспатов: почему так

Личные финансы
56
Европейские страны проигрывают в рейтинге экспатов: почему так
Европейские страны проигрывают в рейтинге экспатов: почему так
Каждый год InterNations, глобальное сообщество для людей, живущих и работающих за границей, проводит комплексный опрос о жизни экспатов.
Организация опрашивает десятки тысяч экспатов о легкости обустройства, работе за границей и проведении досуга в десятках стран мира.
В последние годы такие давние европейские направления для эмигрантов как Италия, Франция, Германия и Мальта опускаются вниз в рейтинге, даже попадая в нижнюю десятку, пишет Евроньюз.
Лишь одна европейская страна попала в первую десятку рейтинга 2025 года, тогда как шесть заняли места в нижней десятке.
Что же отпугивает экспатов от европейских направлений?
Испания была единственной европейской страной, попавшей в первую десятку этого года, заняв 9 место.
Ей удалось занять это место главным образом благодаря первому месту (среди 46 стран) в подкатегории качества жизни — продолжающаяся с 2022 года тенденция.
Причин хорошего результата много: экспаты любят погоду, культуру и ночную жизнь, а также возможности для занятий спортом.
Более четырех из пяти респондентов соглашаются с тем, что Испания предлагает доступную, легкодоступную и высококачественную медицинскую помощь.
Общественный транспорт — еще один плюс, поскольку экспаты высоко оценивают Испанию за ее доступность. По словам респондентов, здесь также безопасно и легко передвигаться пешком или на велосипеде.
Однако Испания начинает падать, когда речь идет об индексе работы за границей. Страна занимает мрачное 34-е место по карьерным перспективам и не намного лучше зарплаты и гарантии занятости.
В индексе основных услуг для экспатов Испания тоже показала низкие результаты. Экспаты поставили страну на 26 место как по простоте администрирования, так и по доступности жилья.
Азиатские страны доминируют в десятке лучших направлений для экспатов
По сравнению с прошлым годом Китай (6-е место) и Малайзия (10-е место) являются единственными новичками в первой десятке в 2025 году. Вместе с Таиландом (4 место), Вьетнамом (5 место) и Индонезией (8 место) это означает, что азиатские страны доминируют в половине списка.
Одна вещь, объединяющая экспатов в этих пяти странах, — это их удовлетворение личной жизнью.
Однако больше всего колеблется индекс качества жизни: от 6-го места Китая до 40-го Индонезии.
Однако в целом, проживающие в этих странах экспаты оценивают свое счастье в первой десятке, за исключением Малайзии (15-е место).
Страны Латинской Америки занимают лидирующие места
Тройку лидеров занимают страны Латинской Америки: Панама, Колумбия и Мексика.
Их объединяет дружеская и гостеприимная культура без недостатка в социальной жизни, о чем свидетельствует невероятная легкость адаптации.
Это также популярные места для пенсионеров, причем высокая доля экспатов (25 процентов или более против 11 процентов в мире) говорят, что они уже на пенсии.
Европейские страны
Более половины нижней десятки занимают европейские страны: Италия (37-е место), Швеция (38-е место), Норвегия (39-е место), Великобритания (41-е место), Германия (42-е место) и Финляндия (43-е место).
Экспаты ставят эти страны в десятку худших, когда речь идет об их удовлетворении жизнью за границей, за исключением Италии, занимающей среднее 26 место.
Причины их недовольства разные. К примеру, хотя три скандинавских страны предлагают отличную среду и климат (топ-10 рейтинга), экспаты испытывают трудности с легкостью обустройства (последний десяток). В списке основных потребностей для экспатов проживающие в Италии и Германии имеют трудности с цифровой жизнью и, в частности, с администрированием.
Южная Корея (44 место), Турция (45 место) и Кувейт (46 место) входят в тройку последних.
Экспаты, в частности, согласны с тем, что работать в этих странах трудно, поскольку все три страны входят в нижнюю десятку индекса работы за рубежом, а также занимают три нижних места по культуре труда и удовлетворению от работы.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems