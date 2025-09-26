Европейские страны проигрывают в рейтинге экспатов: почему так Сегодня 17:00 — Личные финансы

Европейские страны проигрывают в рейтинге экспатов: почему так

Каждый год InterNations, глобальное сообщество для людей, живущих и работающих за границей, проводит комплексный опрос о жизни экспатов.

Организация опрашивает десятки тысяч экспатов о легкости обустройства, работе за границей и проведении досуга в десятках стран мира.

Италия, Франция, Германия и Мальта опускаются вниз в рейтинге, даже попадая в нижнюю десятку, пишет В последние годы такие давние европейские направления для эмигрантов какопускаются вниз в рейтинге, даже попадая в нижнюю десятку, пишет Евроньюз.

Лишь одна европейская страна попала в первую десятку рейтинга 2025 года, тогда как шесть заняли места в нижней десятке.

Что же отпугивает экспатов от европейских направлений?

Испания была единственной европейской страной, попавшей в первую десятку этого года, заняв 9 место.

Ей удалось занять это место главным образом благодаря первому месту (среди 46 стран) в подкатегории качества жизни — продолжающаяся с 2022 года тенденция.

Причин хорошего результата много: экспаты любят погоду, культуру и ночную жизнь, а также возможности для занятий спортом.

Более четырех из пяти респондентов соглашаются с тем, что Испания предлагает доступную, легкодоступную и высококачественную медицинскую помощь.

Общественный транспорт — еще один плюс, поскольку экспаты высоко оценивают Испанию за ее доступность. По словам респондентов, здесь также безопасно и легко передвигаться пешком или на велосипеде.

Однако Испания начинает падать, когда речь идет об индексе работы за границей. Страна занимает мрачное 34-е место по карьерным перспективам и не намного лучше зарплаты и гарантии занятости.

В индексе основных услуг для экспатов Испания тоже показала низкие результаты. Экспаты поставили страну на 26 место как по простоте администрирования, так и по доступности жилья.

Азиатские страны доминируют в десятке лучших направлений для экспатов

По сравнению с прошлым годом Китай (6-е место) и Малайзия (10-е место) являются единственными новичками в первой десятке в 2025 году. Вместе с Таиландом (4 место), Вьетнамом (5 место) и Индонезией (8 место) это означает, что азиатские страны доминируют в половине списка.

Одна вещь, объединяющая экспатов в этих пяти странах, — это их удовлетворение личной жизнью.

Однако больше всего колеблется индекс качества жизни: от 6-го места Китая до 40-го Индонезии.

Однако в целом, проживающие в этих странах экспаты оценивают свое счастье в первой десятке, за исключением Малайзии (15-е место).

Страны Латинской Америки занимают лидирующие места

Тройку лидеров занимают страны Латинской Америки: Панама, Колумбия и Мексика.

Их объединяет дружеская и гостеприимная культура без недостатка в социальной жизни, о чем свидетельствует невероятная легкость адаптации.

Это также популярные места для пенсионеров, причем высокая доля экспатов (25 процентов или более против 11 процентов в мире) говорят, что они уже на пенсии.

Европейские страны

Более половины нижней десятки занимают европейские страны: Италия (37-е место), Швеция (38-е место), Норвегия (39-е место), Великобритания (41-е место), Германия (42-е место) и Финляндия (43-е место).

Экспаты ставят эти страны в десятку худших, когда речь идет об их удовлетворении жизнью за границей, за исключением Италии, занимающей среднее 26 место.

Причины их недовольства разные. К примеру, хотя три скандинавских страны предлагают отличную среду и климат (топ-10 рейтинга), экспаты испытывают трудности с легкостью обустройства (последний десяток). В списке основных потребностей для экспатов проживающие в Италии и Германии имеют трудности с цифровой жизнью и, в частности, с администрированием.

Южная Корея (44 место), Турция (45 место) и Кувейт (46 место) входят в тройку последних.

Экспаты, в частности, согласны с тем, что работать в этих странах трудно, поскольку все три страны входят в нижнюю десятку индекса работы за рубежом, а также занимают три нижних места по культуре труда и удовлетворению от работы.

