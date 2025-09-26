Врачи на прифронтовых территориях будут получать до 40 тыс. грн Сегодня 14:32 — Личные финансы

Кабинет Министров принял решение о повышении зарплат медицинским работникам, работающим в зонах активных и возможных боевых действий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизнь людей», — подчеркнула премьер-министр.

Размеры выплат в зонах боевых действий

Для медиков, работающих непосредственно в районах боевых действий, установлены следующие размеры зарплат:

врачи — 40 тыс. грн;

средний медицинский персонал — 27 тыс. грн;

младший медицинский персонал — 18 тыс. грн.

Выплаты в зонах возможных боевых действий

Те, кто работает на территориях возможных боевых действий, будут получать:

врачи — 28 тыс. грн;

средний медперсонал — 18 тыс. грн;

младший медперсонал — 9 тыс. грн.

Министерство здравоохранения планирует перечислить базовые заработные платы врачей с 1 января 2026 года. «Мы перечислим капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года при составлении 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 тысяч гривен. А дальше мы понимаем, что есть возможность рассчитывать средства. Мы только допустили эту программу, условно месяц на раскачку, на коммуникацию, на разъяснение. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа пользуется популярностью», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 тыс. грн. Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.

