Что дарят украинцы: изменение потребительского поведения, средний чек (исследование)

Личные финансы
79
Украинцы меняют отношение к подаркам и все чаще выбирают опыт вместо материальных вещей. 71% опрошенных украинцев предпочитают совместно проведенное время и новые впечатления, тогда как только 29% считают важнее иметь вещь как напоминание о событии или человеке.
Об этом говорится в октябрьском исследовании Kantar и Bodo.

Тратят меньше, получают больше

Несмотря на экономическую турбулентность, традиция дарения сохраняется.
Украинцы сообщают, что в среднем тратят на подарки 3900 грн, тогда как получают подарки стоимостью около 4694 грн.
Мужчины тратят почти вдвое больше, чем женщины, но получают более дешевые презенты.
Самыми щедрыми дарителями оказались люди в возрасте 41−55 лет, в то время как самые дорогие подарки получают 30−40-летние. Молодежь (18−29 лет) дарит меньше из-за более низкого уровня доходов, однако чаще склоняется к нематериальным подаркам: путешествиям, отдыху, новым эмоциям.
Потребность в эмоциональном восстановлении

Среди способов восстановления новый опыт и впечатления стали главным драйвером улучшения эмоционального состояния — их выбирают 60% опрошенных украинцев. Для сравнения: шоппинг помогает всего 21%, а поход в кино или театр — 11%, ресторан — 8%.
Изменение потребительского поведения

Данные исследования подчеркивают трансформацию потребительского поведения украинцев. Дарение становится не столько экономическим, сколько эмоциональным актом. Люди стараются не владеть вещами, а ощущать, не накапливать — создавать воспоминания.
Этот тренд задает новый вектор для брендов, которые могут создавать продукты и сервисы, помогающие людям чувствовать жизнь ярче.
Ранее мы писали о том, что если вы планируете подарить автомобиль родственникам первой или второй степени родства, налог на доходы физических лиц можно не платить.
Кого считают родственниками первой и второй степени родства:
  • родственники первой степени — родители, муж или жена, дети (включая усыновленных);
  • родственники второй степени — родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон, внуки.
Если вы дарите автомобиль постороннему лицу, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% от стоимости любого подарка, а также 5% военного сбора.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems