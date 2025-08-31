Авто в подарок: когда можно не платить налоги — Finance.ua
Авто в подарок: когда можно не платить налоги

Если вы планируете подарить автомобиль родственникам первой или второй степени родства, налог на доходы физических лиц можно не платить.
Об условиях дарения рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Кого считают родственниками первой и второй степени родства:
  • родственники первой степени — родители, муж или жена, дети (включая усыновленных);
  • родственники второй степени — родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон, внуки.

Когда нужно уплатить налог

Если вы дарите автомобиль постороннему лицу, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% от стоимости любого подарка, а также 5% военного сбора.
Для военнослужащих ставка военного сбора составляет 1,5%. Нерезиденты платят 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Квитанцию ​​об уплате налогов необходимо предоставить администратору при оформлении договора дарения.

Какие документы нужны для перерегистрации авто по договору дарения:

  • паспорт гражданина Украины;
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращается не получатель или даритель);
  • документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п.);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.
Если у вас уже есть нотариально удостоверенный договор дарения, его следует взять с собой в сервисный центр.
Договор дарения оформляется бесплатно, а ориентировочная стоимость перерегистрации авто составляет 1306 грн.
  • административная услуга — 350 грн;
  • бланк свидетельства — 606 грн;
  • номерной знак — 350 грн.
Напомним, в прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38 685 раз, что является рекордным показателем.
Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
