Авто в подарок: когда можно не платить налоги — Finance.ua

Авто в подарок: когда можно не платить налоги
Если вы планируете подарить автомобиль родственникам первой или второй степени родства, налог на доходы физических лиц можно не платить.
Об условиях дарения рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Кого считают родственниками первой и второй степени родства:
- родственники первой степени — родители, муж или жена, дети (включая усыновленных);
- родственники второй степени — родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон, внуки.
Когда нужно уплатить налог
Если вы дарите автомобиль постороннему лицу, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% от стоимости любого подарка, а также 5% военного сбора.
Для военнослужащих ставка военного сбора составляет 1,5%. Нерезиденты платят 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Квитанцию об уплате налогов необходимо предоставить администратору при оформлении договора дарения.
Какие документы нужны для перерегистрации авто по договору дарения:
- паспорт гражданина Украины;
- копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращается не получатель или даритель);
- документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке
и т. п.);
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Если у вас уже есть нотариально удостоверенный договор дарения, его следует взять с собой в сервисный центр.
Договор дарения оформляется бесплатно, а ориентировочная стоимость перерегистрации авто составляет 1306 грн.
- административная услуга — 350 грн;
- бланк свидетельства — 606 грн;
- номерной знак — 350 грн.
Напомним, в прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38 685 раз, что является рекордным показателем.
Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.
