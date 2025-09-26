0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в октябре можно еще плавать в море: ТОП-4 направления (фото, температура)

Личные финансы
50
Для тех, кто еще не был в отпуске, можно наслаждаться теплым солнечным отдыхом в октябре, даже в Европе. Лучшие места отдыха в Европе собрали Еxpress.
Читайте также

1. Лансароте, Канарские острова, Испания (26,8°C)

По данным Метеорологического бюро, температура на Лансароте в октябре все еще достаточно высока, со средним максимумом 26,8°C.
Где в октябре можно еще плавать в море: ТОП-4 направления (фото, температура)
Самое теплое место в нашем списке, безусловно, для тех, кто предпочитает нежиться на солнце на песчаном пляже.
В октябре на Лансароте приходится минимум осадков, что делает его идеальным временем для пеших прогулок, исследования местных рынков и виноградников острова, а также занятий водными видами спорта без летних толп.

2. Кипр (26,7°C)

Где в октябре можно еще плавать в море: ТОП-4 направления (фото, температура)
Второе самое теплое направление в нашем списке Кипр имеет высокую температуру в течение октября, особенно в Пафосе, где максимальная температура составляет около 26,7ºC, а солнечный свет светит 10 часов ежедневно.
Температура моря также высокая в октябре, в среднем 24 °C, что делает этот месяц идеальным для купания.
Учитывая низкое количество посетителей в октябре, путешественники могут исследовать археологические достопримечательности Пафоса и посещать гастрономические фестивали без толпы.

3. Гран-Канария, Канарские острова, Испания (26,4 °C)

В Гран-Канарии в октябре тепло, солнечно и сухо, со средней температурой 26,4°C.
Где в октябре можно еще плавать в море: ТОП-4 направления (фото, температура)
Этот прекрасный остров имеет 237 км береговой линии и 96 км золотых пляжей, что делает его идеальным местом для осеннего пляжного отдыха.
Посетители могут рассчитывать на более спокойный отдых в октябре, поскольку больше всего толп приходится на пиковые летние месяцы.
Некоторые популярные развлечения в октябре включают пешие прогулки, сбор каштанов, водные виды спорта и отдых на пляже.

4. Кос, Греция (26 °C)

Кос, греческий остров в Эгейском море, известен своими потрясающими пляжами и богатой историей.
Где в октябре можно еще плавать в море: ТОП-4 направления (фото, температура)
По данным Метеорологической службы, температура в октябре достигает максимума в 26 °C, а солнечный свет светит около восьми часов в день.
Однако в октябре бывают изредка дожди, поэтому посетителям следует взять с собой легкий дождевик на всякий случай.
В отличие от летних месяцев, на Косе в октябре гораздо тише, что делает его идеальным временем для исследования некоторых туристических достопримечательностей острова.
Посетители могут совершить однодневную поездку, чтобы увидеть вулкан острова в Нисиросе, исследовать очаровательные деревни острова или просто отдохнуть на пляже.

Справка Finance.ua:

  • Этим летом количество украинцев, отдыхавших за границей, значительно возросло. На отдых отправилось более 236 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2024 году (139 тысяч). Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория.
  • Европейский Союз запускает систему въезда/выезда. Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины. Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание). Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.
  • Напомним, что Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems