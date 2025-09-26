Где в октябре можно еще плавать в море: ТОП-4 направления (фото, температура) Сегодня 18:00 — Личные финансы

Для тех, кто еще не был в отпуске, можно наслаждаться теплым солнечным отдыхом в октябре, даже в Европе. Лучшие места отдыха в Европе собрали Еxpress

1. Лансароте, Канарские острова, Испания (26,8°C)

По данным Метеорологического бюро, температура на Лансароте в октябре все еще достаточно высока, со средним максимумом 26,8°C.

Самое теплое место в нашем списке, безусловно, для тех, кто предпочитает нежиться на солнце на песчаном пляже.

В октябре на Лансароте приходится минимум осадков, что делает его идеальным временем для пеших прогулок, исследования местных рынков и виноградников острова, а также занятий водными видами спорта без летних толп.

2. Кипр (26,7°C)

Второе самое теплое направление в нашем списке Кипр имеет высокую температуру в течение октября, особенно в Пафосе, где максимальная температура составляет около 26,7ºC, а солнечный свет светит 10 часов ежедневно.

Температура моря также высокая в октябре, в среднем 24 °C, что делает этот месяц идеальным для купания.

Учитывая низкое количество посетителей в октябре, путешественники могут исследовать археологические достопримечательности Пафоса и посещать гастрономические фестивали без толпы.

3. Гран-Канария, Канарские острова, Испания (26,4 °C)

В Гран-Канарии в октябре тепло, солнечно и сухо, со средней температурой 26,4°C.

Этот прекрасный остров имеет 237 км береговой линии и 96 км золотых пляжей, что делает его идеальным местом для осеннего пляжного отдыха.

Посетители могут рассчитывать на более спокойный отдых в октябре, поскольку больше всего толп приходится на пиковые летние месяцы.

Некоторые популярные развлечения в октябре включают пешие прогулки, сбор каштанов, водные виды спорта и отдых на пляже.

4. Кос, Греция (26 °C)

Кос, греческий остров в Эгейском море, известен своими потрясающими пляжами и богатой историей.

По данным Метеорологической службы, температура в октябре достигает максимума в 26 °C, а солнечный свет светит около восьми часов в день.

Однако в октябре бывают изредка дожди, поэтому посетителям следует взять с собой легкий дождевик на всякий случай.

В отличие от летних месяцев, на Косе в октябре гораздо тише, что делает его идеальным временем для исследования некоторых туристических достопримечательностей острова.

Посетители могут совершить однодневную поездку, чтобы увидеть вулкан острова в Нисиросе, исследовать очаровательные деревни острова или просто отдохнуть на пляже.

Справка Finance.ua:

Этим летом количество украинцев, отдыхавших за границей, значительно возросло. На отдых отправилось более 236 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2024 году (139 тысяч). Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория.

Европейский Союз запускает систему въезда/выезда. Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины. Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание). Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.

Напомним, что Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения.

