Спрос на заграничный отдых среди украинцев вырос: как изменились цены на популярные направления

Этим летом количество украинцев, отдыхавших за границей, значительно возросло. На отдых отправилось более 236 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2024 году (139 тысяч). Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория.

Об этом сообщает компания Join UP! Украина".

Как изменилась стоимость авиатуров за год:

в Египет — выросла на 7%;

в Турцию — выросла на 13%;

в Грецию — выросла на 4%;

в Черногорию — уменьшилась на 1%.

Отмечается, что чаще всего украинцы летели через Кишинев в Молдове (55%), Жешув в Польше (12%) и Варшаву (5%).

Автобусные туры

Это один из самых стабильных форматов поездок во время войны. В 2025 году украинцы чаще всего выбирали автобусные туры в Болгарию благодаря доступности и удобной логистике.

Также популярными остаются Черногория, Греция и Турция.

Как изменились цены на автобусные туры за год:

в Черногорию — выросли на 57%;

в Болгарию — выросли на 13%;

в Турцию — снизились на 6%.

Отдых в Украине

Чаще всего для внутреннего туризма украинцы выбирали Карпаты и популярные курорты Запада Украины — Трускавец, Поляна, Сходница и Закарпатье.

Средний чек вырос примерно на 10−15% по сравнению с прошлым годом.

Спрос на Одессу и Одесскую область оставался ниже довоенного уровня из-за ограничений безопасности и повышения цен на гостиницы.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения;

Европейский Союз запускает систему въезда/выезда. Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины. Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание). Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.

