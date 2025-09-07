Спрос на заграничный отдых среди украинцев вырос: как изменились цены на популярные направления
Этим летом количество украинцев, отдыхавших за границей, значительно возросло. На отдых отправилось более 236 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2024 году (139 тысяч). Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория.
Об этом сообщает компания Join UP! Украина".
Как изменилась стоимость авиатуров за год:
- в Египет — выросла на 7%;
- в Турцию — выросла на 13%;
- в Грецию — выросла на 4%;
- в Черногорию — уменьшилась на 1%.
Отмечается, что чаще всего украинцы летели через Кишинев в Молдове (55%), Жешув в Польше (12%) и Варшаву (5%).
Автобусные туры
Это один из самых стабильных форматов поездок во время войны. В 2025 году украинцы чаще всего выбирали автобусные туры в Болгарию благодаря доступности и удобной логистике.
Также популярными остаются Черногория, Греция и Турция.
Как изменились цены на автобусные туры за год:
- в Черногорию — выросли на 57%;
- в Болгарию — выросли на 13%;
- в Турцию — снизились на 6%.
Отдых в Украине
Чаще всего для внутреннего туризма украинцы выбирали Карпаты и популярные курорты Запада Украины — Трускавец, Поляна, Сходница и Закарпатье.
Средний чек вырос примерно на 10−15% по сравнению с прошлым годом.
Спрос на Одессу и Одесскую область оставался ниже довоенного уровня из-за ограничений безопасности и повышения цен на гостиницы.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения;
- Европейский Союз запускает систему въезда/выезда. Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины. Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание). Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.
