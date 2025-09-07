Китайский юань все активнее используется в международных платежах Сегодня 22:13 — Валюта

Китайский юань все активнее используется в международных платежах

Развивающиеся страны (Emerging Markets, EM) все активнее используют национальные валюты в международных расчетах, в частности, доля китайского юаня в глобальных платежах выросла до 3,6% в первом полугодии 2025 года.

Об этом рассказали главный экономист отдела анализа международной экономики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Диана Балиоз и начальник отдела Инна Спивак.

Отмечается, что четыре года назад доля юаня в международных платежах составила всего 2,2%, а показатели этого года свидетельствуют о постоянной тенденции роста.

В то же время, несмотря на постепенное укрепление позиций, доли юаня и других валют развивающихся стран пока остаются незначительными по сравнению с долларом США и евро.

По данным НБУ, в первом полугодии 2025 года на доллар приходилось около 50% всех международных платежей, на евро — 22,6%.

Где юань демонстрирует наибольший рост

Наиболее заметный рост доли юаня зафиксирован в сфере торгового финансирования. Здесь китайская валюта заняла второе место, поднявшись до 6,3% - против 2% четыре года назад. Так, юань обошел даже евро, доля которого в этом сегменте составляла 5,9%.

Некоторые валюты стран EM, в частности индийская рупия и саудовский риал, также демонстрируют постепенное увеличение присутствия в международных расчетах, хотя их доли пока не превышают 1%.

Однако безоговорочным лидером в сфере торгового финансирования остается доллар США — с долей 82,3%.

Какие факторы способствуют активизации использования юаня

Среди основных причин активизации использования национальных валют эксперты НБУ называют попытки Китая уменьшить зависимость от доллара на фоне обострившегося после 2016 года торгового противостояния с США.

В мае этого года Народный банк Китая призвал крупные банки увеличить долю юаня в международных торговых транзакциях до 40% с нынешних 25%.

Также росту способствовало активное использование юаня подсанкционными странами, в том числе россией, для обхода санкций после 2022 года. Доля юаня в китайских расчетах за импорт российских товаров выросла до 23% в 2022 году с предыдущих 4%.

Кроме того, с 2022 г. Китай активно наращивает международное кредитование в юанях. В начале 2024 года 32% трансграничных кредитов были деноминированы именно в этой валюте, тогда как в 2021 году — лишь 17%. Расширяется и сеть клиринговых банков, в том числе в Лаосе, Казахстане, Пакистане и Бразилии.

Впрочем, как отмечают эксперты, хотя национальные валюты стран EM и демонстрируют рост, процесс вытеснения доллара будет длительным.

Доли доллара и евро в международных расчетах остаются значительно выше, а глобальная инфраструктура поддержки доллара на порядок шире.

«Создание и развитие цифровых валют потенциально может способствовать распространению национальных валют в трансграничных платежах стран EM. Однако этот процесс достаточно сложный и требует много времени», — подытоживают в НБУ.

Укрінформ По материалам:

