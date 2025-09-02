Как украинцы увеличили покупку евро и долларов в банках — Finance.ua

Как украинцы увеличили покупку евро и долларов в банках
Население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов.
Чистая покупка валюты составила 351 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Выбрать депозит
Объем покупки вырос на 30% по сравнению с июлем. В общей сложности с начала года украинцы купили в банках 4,499 млрд долларов.
Напомним, украинцы в 2025 году покупают гораздо меньше наличной валюты. По данным НБУ, за июль 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,4 млрд долларов (в прошлом году — 1,4 млрд долларов), за январь-июль — 5,2 млрд долларов (в прошлом году — 8,8 млрд долларов).
Справка Finance.ua:
- Как писал НБУ, основной валютой для сбережений становится евро. Украинцы с апреля потеряли интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Об этом сообщает Нацбанк.
- Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов. Детали здесь.
- Как пишет экс-глава НБУ Богдан Данилишин, на удовлетворение спроса населения НБУ тратит 25% своих интервенций. Валютные резервы страны пока остаются достаточными для покрытия валютных разрывов, однако ситуация может быстро ухудшиться при перебоях с поступлением новой внешней помощи.
Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.
Поделиться новостью
Также по теме
Как украинцы увеличили покупку евро и долларов в банках
Когда может закончиться стабильность курса доллара и евро: причины
Доллар упал до минимума за 5 недель
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Как изменится курс валют в конце августа — прогноз банкира
Население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы — Данилишин